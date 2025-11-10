Вернувшийся в «Салават Юлаев» Ремпал объяснил проигрыш «Ладе»

Шелдон Ремпал вернулся в «Салават Юлаев», но камбэк смазало поражение от «Лады». Легионер расстроен, но благодарен фанатам и обещает скоро показывать топ-хоккей.

Дебютное возвращение Шелдона Ремпала в Уфу получилось горько-сладким. Команда уступила «Ладе» со счётом 3:5. Поражение принесло разочарование, хотя встреча с болельщиками была очень тёплой.

Фанаты встретили канадца овациями, но хоккеист считает, что они заслуживали победы. По его словам, команда отдаст все силы, чтобы исправиться в следующих играх.

Ключевой причиной провала, по мнению Ремпала, стала игра в неравных составах. Спецбригады большинства и меньшинства подкачали, что и предрешило исход встречи. Этот компонент игры оказался ахиллесовой пятой команды в этот вечер.

Сам нападающий чувствует, что ему ещё нужно набрать обороты. Длительный перерыв в официальных матчах и тяжёлый перелёт дают о себе знать. Хоккеист полагает, что ему потребуется пара-тройка игр, чтобы войти в оптимальный игровой ритм.

Новое звено с Родуолдом и Броссо он считает перспективным. Ремпал отметил, что состав команды сильно изменился по сравнению с прошлым сезоном, но в нём много одарённых и скилловых хоккеистов. Потенциал у коллектива огромный, нужно лишь время для сыгранности.