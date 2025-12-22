0
1 час
Спорт

Вайсфельд назвал безопасным подписание Бутузова в «Салават Юлаев»

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд не видит рисков для «Салавата Юлаева» в приглашении нападающего Владимира Бутузова. Клуб заключил с игроком пробный контракт, чтобы оценить его форму и попытаться вернуть на прежний уровень.
Владимир Бутузов
©ХК "Салават Юлаев"

По мнению Вайсфельда, уфимский клуб выбрал безопасную стратегию. Просмотровое соглашение ни к чему не обязывает: если хоккеист покажет результат, его оставят в составе, если нет — сотрудничество прекратят без финансовых потерь.

Менеджмент «Салавата» ориентируется на выступления Бутузова в прошлых сезонах, когда тот был эффективным снайпером с хорошим броском. В нынешнем чемпионате нападающий играет ниже своих возможностей, и причины этого спада со стороны неочевидны.

«Скорее всего, в «Салавате Юлаеве» считают, что они смогут «вылечить» его проблемы», — приводит слова эксперта «БИЗНЕС Online».

Владимир Бутузов начинал текущий сезон в новосибирской «Сибири». В 25 матчах регулярного чемпионата он набрал всего 2 очка (1 гол + 1 передача). В начале декабря клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию.

Для сравнения, на пике формы в хабаровском «Амуре» (сезон 2020/21) форвард набирал 31 очко за сезон. «Салават Юлаев» ищет варианты усиления атаки на фоне низкой результативности в последних матчах: 19 декабря уфимцы уступили «Ак Барсу» в «Зеленом дерби» со счетом 1:2.

