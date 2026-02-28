0
3 часа
Спорт

Василевский выделил двух ключевых игроков «Салавата Юлаева» в сезоне

Защитник уфимского клуба рассказал, кого считает самым ценным игроком команды, и отметил высокие перспективы молодого вратаря Семёна Вязового.
Алексей Василевский
©ХК "Салават Юлаев"

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский в интервью изданию «Татар-информ» назвал самого ценного хоккеиста уфимской команды в текущем сезоне. По его мнению, эту роль безоговорочно заслужил канадский нападающий Шелдон Ремпал, вернувшийся в клуб перед началом чемпионата.

Василевский подчеркнул, что форвард доказал свой уровень ещё в прошлогоднем розыгрыше Кубка Гагарина и продолжает демонстрировать мастерство в регулярке. Помимо Ремпала, защитник особо выделил голкипера Семёна Вязового. По словам хоккеиста, без уверенных действий молодого вратаря команда не одержала бы столько побед. Василевский отметил заметный рост 23-летнего голкипера по сравнению с прошлым сезоном — Вязовой уже закрепился в роли основного стража ворот клуба. При должном усердии и работе над собой вратарь, по мнению защитника, сможет в будущем попробовать силы даже в НХЛ.

Напомним, Шелдон Ремпал вернулся в «Салават Юлаев» в октябре 2025 года, подписав контракт до конца сезона. В предыдущем чемпионате канадец набрал 61 очко (31+30) в 68 матчах регулярки и стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина-2025 с 21 очком (8+13) в 19 играх плей-офф, сообщала пресс-служба ХК «Салават Юлаев».

Семён Вязовой впервые в карьере получил звание лучшего вратаря месяца в КХЛ по итогам января 2026 года. В текущем сезоне 23-летний голкипер провёл 46 матчей с коэффициентом надёжности 2 и процентом отражённых бросков 93%.

В октябре 2025 года «Салават Юлаев» усилил вратарскую линию подписанием 27-летнего Ильи Коновалова, который составил дуэт с Вязовым. Главный тренер Виктор Козлов неоднократно отмечал надёжную игру Вязового по ходу сезона, в том числе после побед над «Барысом» и «Северсталью».

