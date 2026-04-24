Василевский уходит из «Салавата»? «Трактор» и «Локомотив» сделали предложения

Уроженец Уфы и воспитанник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский ведёт переговоры о новом контракте с родным клубом. На него претендуют челябинский «Трактор» и ярославский «Локомотив», однако 33-летний защитник склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру в Башкортостане.

Василевский вырос в системе «Салавата» и защищал цвета клуба до 2015 года, после чего перешел в «Автомобилист». В Уфу хоккеист вернулся в 2023-м. За минувший регулярный чемпионат КХЛ он набрал семь очков (3 гола + 4 передачи) в 50 матчах. В Кубке Гагарина добавил 2 результативные передачи в 10 встречах.

«Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат КХЛ 2025/2026 на пятом месте в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы разобрались с «Автомобилистом» — 4:2 в серии. Во втором раунде сломить «Локомотив» не удалось: 0:4, и команда покинула борьбу за трофей.

По данным «Спорт-Экспресса», с января 2026 года Роснефть» задержала перечисление клубу финансирования на 2026 год (транш в размере 1,5 млрд рублей так и не поступил с января 2026 года). Салавату пришлось накапливать долги, чтобы покрывать текущие расходы.

Финансовые трудности ударили по команде уже в начале сезона 2025/2026. Бюджет резко сократили — и «Салават» выступил заметно скромнее прошлых лет. По итогам регулярки клуб занял лишь пятое место в Восточной конференции. Василевский пропускал часть матчей из-за травмы. Это дополнительно оголяло оборону.