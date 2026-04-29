Варлов подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым» на 2 сезона

Защитник Сергей Варлов продлил сотрудничество с уфимским «Салаватом Юлаевым», заключив односторонний контракт на два сезона.
Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Сергей Варлов остаётся в клубе. Хоккеист подписал новое одностороннее соглашение на два сезона.

В минувшей регулярке Варлов провёл 58 матчей в КХЛ и набрал 5 очков (1+4). В 10 играх плей-офф он добавил гол и результативную передачу.

В апреле 2026 года защитник стал одним из заметных исполнителей «Салавата» в кубковых раундах. В третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина — 2026 против «Локомотива» Варлов на 27-й минуте сравнял счёт, подобрав шайбу у синей линии. Тот гол стал первым для уфимцев в той серии.

По данным КХЛ, «Салават Юлаев» продлил контракты с защитниками Евгением Куликом и Никитой Зоркиным до 31 мая 2028 года. Нападающий Джек Родуолд остался в команде до 31 мая 2027 года. Клуб активно комплектует состав на следующий сезон.

Помимо этого, клуб заключил новое одностороннее соглашение с нападающим Владиславом Ефремовым сроком на три года.

Варлов уже подписывал контракт с «Салаватом» в мае 2024 года и тогда так прокомментировал своё решение.

«Рад подписать новый контракт с «Салаватом Юлаевым»! Здесь потрясающие болельщики, республика живёт хоккеем. В новом сезоне постараюсь сделать всё возможное, чтобы закрепиться в основном составе».

Родуолд подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым»: сколько он заработает

хоккеист
Канадский нападающий Джек Родуолд подписал новое однолетнее соглашение с уфимским клубом. По данным «Спорт-Экспресса», его годовой оклад составит 45 миллионов рублей.
Кулик подписал двухлетний контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым»

Евгений Кулик
Пресс-служба «Салавата Юлаева» объявила о заключении нового двухлетнего соглашения с защитником Евгением Куликом, который провёл за уфимцев дебютный сезон в КХЛ.
Ефремов продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»: сколько заработает хоккеист

Владислав Ефремов
Уфимский клуб официально закрепил за собой 30-летнего форварда до конца сезона-2028/29. Стала известна сумма годового заработка хоккеиста.
«Салават Юлаев» намерен продлить контракты с Ефремовым и Куликом

хоккеисты
Форвард Владислав Ефремов и защитник Евгений Кулик могут продолжить карьеру в уфимском клубе — на три и два года соответственно.
«Надеюсь, все парни останутся»: Броссо — о будущем «Салавата Юлаева»

Девин Броссо
Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо в интервью изданию «Чемпионат» рассказал, за счёт чего уфимская команда способна в следующем сезоне всерьёз побороться за Кубок Гагарина.
«Салават Юлаев» хочет забрать американца у «Шанхайских Драконов»

хоккеист Кевин Лабанк
«Салават Юлаев» назван главным претендентом на подписание американского нападающего Кевина Лабанка, дебютировавшего в этом сезоне в КХЛ в составе «Шанхайских Драконов».
Василевский уходит из «Салавата»? «Трактор» и «Локомотив» сделали предложения

Алексей Василевский
Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский обсуждает продление соглашения с уфимским клубом, однако интерес к 33-летнему хоккеисту проявляют «Трактор» и «Локомотив».
