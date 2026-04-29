Варлов подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым» на 2 сезона

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Сергей Варлов остаётся в клубе. Хоккеист подписал новое одностороннее соглашение на два сезона.

В минувшей регулярке Варлов провёл 58 матчей в КХЛ и набрал 5 очков (1+4). В 10 играх плей-офф он добавил гол и результативную передачу.

В апреле 2026 года защитник стал одним из заметных исполнителей «Салавата» в кубковых раундах. В третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина — 2026 против «Локомотива» Варлов на 27-й минуте сравнял счёт, подобрав шайбу у синей линии. Тот гол стал первым для уфимцев в той серии.

По данным КХЛ, «Салават Юлаев» продлил контракты с защитниками Евгением Куликом и Никитой Зоркиным до 31 мая 2028 года. Нападающий Джек Родуолд остался в команде до 31 мая 2027 года. Клуб активно комплектует состав на следующий сезон.

Помимо этого, клуб заключил новое одностороннее соглашение с нападающим Владиславом Ефремовым сроком на три года.

Варлов уже подписывал контракт с «Салаватом» в мае 2024 года и тогда так прокомментировал своё решение.