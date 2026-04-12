Варлов о третьем матче с «Локомотивом»: «Нужно было реализовывать моменты»

12 апреля в Уфе на «Уфа-Арене» «Салават Юлаев» уступил «Локомотиву» в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина — 2026 со счётом 2:3 и опустился в серии до 0-3. После игры защитник уфимского клуба Сергей Варлов дал комментарий пресс-службе клуба.

«Ключевым стал пропущенный гол в меньшинстве — они забили за 17 секунд. Чуть не дотерпели, неправильно сыграл эпизод: хотел поймать шайбу, в итоге закрыл обзор», — рассказал хоккеист.

По словам Варлова, домашняя площадка сыграла против команды неожиданным образом: поддержка трибун подталкивала играть активнее в атаке, тогда как обороне уделялось меньше внимания, чем в выездных матчах.

«Конечно, у нас лучшие трибуны и болельщики — они гонят вперёд. Но при этом нужно было реализовывать моменты и забивать», — подчеркнул он.

Положительным эпизодом матча защитник назвал собственный точный бросок в касание, однако объяснил его удачным стечением обстоятельств: удобная передача, закрытый обзор у соперника и отсутствие ближайшего форварда в зоне.

На вопрос об унынии в команде Варлов ответил однозначно:

«Нет, никакого. Конечно, есть разочарование после такой игры — её можно было спокойно забирать. Если бы не тот гол в меньшинстве, у нас были хорошие шансы, играли достойно».

Все три матча серии завершились с разницей в одну шайбу, однако набрать нужное количество голов «Салавату» пока не удаётся. Варлов признал, что именно дефицит результативности — главная проблема: на выезде уфимцы не забили ни разу, в третьей встрече счёт открылся лишь дважды.

Говоря о планах, защитник напомнил о прецедентах в истории лиги:

«В прошлом году отыгрались у «Спартака» с 1-3. Почему сейчас не можем с 0-3? СКА — такой пример уже был».

На вопрос о рецепте для выхода из кризиса ответил лаконично:

«Нужно сыграть ответственнее в обороне, меньше удаляться и больше бросать по воротам».

На четвёртый матч, по словам Варлова, команда выйдет с боевым настроем.

Защитник «Салавата Юлаева» Сергей Варлов в сегодняшней игре забросил первую шайбу уфимцев в серии, сравняв счёт на 28-й минуте — до этого момента «Салават» не мог поразить ворота Даниила Исаева 147 минут 53 секунды. Счёт встречи 3:2, общий счёт серии — 3-0 в пользу «Локомотива», четвёртый матч назначен на 14 апреля в Уфе.

Напомним, в первых двух матчах серии, прошедших в Ярославле 8 и 10 апреля, «Локомотив» одержал победы всухую. Первую встречу ярославцы выиграли со счётом 1:0 благодаря голу Максима Шалунова. Во втором матче «Локомотив» победил 2:0, при этом вратарь команды Даниил Исаев отразил все 23 броска соперника.

Петербургский СКА в 2015 году стал первым клубом в истории КХЛ, которому удалось выиграть серию, отыгравшись со счёта 0-3 — в семи матчах полуфинального противостояния Кубка Гагарина ярославцы повергли московский ЦСКА. Именно этот прецедент назвал Варлов, говоря о теоретической возможности камбэка для «Салавата».

В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина «Салават Юлаев» действительно демонстрировал характер в плей-офф. В серии с московским «Спартаком» в апреле 2025 года уфимский клуб отыгрался с 1-3 и в итоге выиграл серию в семи матчах, став шестой командой в истории КХЛ, совершившей такой камбэк.