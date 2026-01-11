0
2 часа
Спорт

«В Уфе у него все сошлось» — Губерниев прокомментировал дебютную шайбу Кузнецова

Известный спортивный комментатор объяснил успешный старт Евгения Кузнецова в «Салавате Юлаеве» удачным совпадением условий и уверен, что форварду хватит ресурса еще на несколько сезонов на высоком уровне.
Евгений Кузнецов
©rutube

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил игру Евгения Кузнецова после его первого гола за уфимский клуб в матче против «Барыса», сообщает «Матч ТВ». В субботу, 10 января, «Салават Юлаев» обыграл казахстанскую команду со счетом 3:1 на домашней арене. Нападающий отличился уже в первом периоде передачей, а в третьем забил решающую шайбу в большинстве.

Губерниев провел оригинальное сравнение с растениями, объясняя успешную адаптацию форварда.

«Одуванчики цветут в мае, а есть растения, которые цветут в августе», — заявил комментатор.

Он подчеркнул, что Кузнецову требовались определенные партнеры, руководство и микроклимат, которые он обрел в Башкортостане.

33-летний хоккеист стал игроком «Салавата Юлаева» в начале января после того, как магнитогорский «Металлург» поместил его в список отказов. Уфимский клуб оказался единственным, подавшим заявку на обладателя Кубка Стэнли. В текущем сезоне Кузнецов провел за «Металлург» лишь 15 матчей, набрав 9 очков по системе «гол + передача».

Телеведущий не сомневается в профессиональных возможностях форварда.

«Кузнецов может еще несколько лет поиграть на высоком уровне, я в нем не сомневаюсь», — заявил Губерниев.

Комментатор отметил, что хоккей остается командной игрой, где важно совпадение множества факторов.

Положение команды

После победы над «Барысом» уфимская команда набрала 44 очка в 44 матчах регулярного чемпионата. «Салават Юлаев» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Казахстанский клуб с 36 очками после 45 встреч располагается на 10-й строчке Востока.

Карьера Кузнецова

Форвард провел в НХЛ 743 матча, в которых набрал 575 очков (172 гола + 403 передачи). В прошлом сезоне он выступал за петербургский СКА, но из-за проблем со здоровьем сыграл только 45 матчей, забив 13 шайб и отдав 27 передач. В апреле 2025 года хоккеист досрочно расторг контракт с командой из Северной столицы.

Следующую домашнюю встречу «Салават Юлаев» проведет в рамках продолжающегося регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт клуба. Западную конференцию лиги возглавляет череповецкая «Северсталь» с 61 очком, а на Востоке лидирует магнитогорский «Металлург» с 70 баллами.

Похожие записи
0
10.01.2026
Спорт

Форвард «Салавата» Кузнецов назвал новогоднюю форму команды счастливой

максим кузнецов
Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов подвел итоги матча с «Барысом». Игрок отметил действия в обороне и результативность команды в новой форме.
0
10.01.2026
Спорт

Козлов о встрече с «Барысом»: решающими стали действия в третьем периоде

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Барысом» со счётом 3:1, сообщив о травме защитника Алексея Василевского и влиянии Евгения Кузнецова на игру.
0
10.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Барыс» на домашнем льду: дубль Кузнецова и гол Сучкова

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над астанинским «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.
0
08.01.2026
Спорт

Козлов объяснил уверенную победу «Салавата Юлаева» над «Автомобилистом» и решение по Антону Берлеву

виктор козлов
Виктор Козлов подвел итоги матча против «Автомобилиста» (4:1). Главный тренер оценил вклад Евгения Кузнецова, игру вратаря и объяснил уход Антона Берлева.
0
08.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в домашнем матче КХЛ

хоккеисты
«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» со счетом 4:1. Евгений Кузнецов отметился передачами в первой игре, Варлов открыл счет голам.
0
06.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» поместил нападающего Антона Берлева в список отказов

Антон Берлев
«Салават Юлаев» официально поместил форварда Антона Берлева в список отказов. Игрок провел за клуб 7 матчей без заброшенных шайб.
0
05.01.2026
Спорт

Зоркин оформил первый дубль в карьере и принес «Салавату» победу над «Нефтехимиком»

никита зоркин
5 января «Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» со счетом 2:1. Победу уфимцам принесли две шайбы защитника Никиты Зоркина, для которого этот дубль стал первым в карьере.
0
05.01.2026
Спорт

Виктор Козлов оценил победу «Салавата» над «Нефтехимиком» и переход Кузнецова

виктор козлов
Виктор Козлов оценил результат матча с «Нефтехимиком» (2:1), объяснил отсутствие ряда игроков и прокомментировал подписание контракта с Евгением Кузнецовым.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.