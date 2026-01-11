«В Уфе у него все сошлось» — Губерниев прокомментировал дебютную шайбу Кузнецова

Известный спортивный комментатор объяснил успешный старт Евгения Кузнецова в «Салавате Юлаеве» удачным совпадением условий и уверен, что форварду хватит ресурса еще на несколько сезонов на высоком уровне.

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил игру Евгения Кузнецова после его первого гола за уфимский клуб в матче против «Барыса», сообщает «Матч ТВ». В субботу, 10 января, «Салават Юлаев» обыграл казахстанскую команду со счетом 3:1 на домашней арене. Нападающий отличился уже в первом периоде передачей, а в третьем забил решающую шайбу в большинстве.

Губерниев провел оригинальное сравнение с растениями, объясняя успешную адаптацию форварда.

«Одуванчики цветут в мае, а есть растения, которые цветут в августе», — заявил комментатор.

Он подчеркнул, что Кузнецову требовались определенные партнеры, руководство и микроклимат, которые он обрел в Башкортостане.

33-летний хоккеист стал игроком «Салавата Юлаева» в начале января после того, как магнитогорский «Металлург» поместил его в список отказов. Уфимский клуб оказался единственным, подавшим заявку на обладателя Кубка Стэнли. В текущем сезоне Кузнецов провел за «Металлург» лишь 15 матчей, набрав 9 очков по системе «гол + передача».

Телеведущий не сомневается в профессиональных возможностях форварда.

«Кузнецов может еще несколько лет поиграть на высоком уровне, я в нем не сомневаюсь», — заявил Губерниев.

Комментатор отметил, что хоккей остается командной игрой, где важно совпадение множества факторов.

Положение команды

После победы над «Барысом» уфимская команда набрала 44 очка в 44 матчах регулярного чемпионата. «Салават Юлаев» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Казахстанский клуб с 36 очками после 45 встреч располагается на 10-й строчке Востока.

Карьера Кузнецова

Форвард провел в НХЛ 743 матча, в которых набрал 575 очков (172 гола + 403 передачи). В прошлом сезоне он выступал за петербургский СКА, но из-за проблем со здоровьем сыграл только 45 матчей, забив 13 шайб и отдав 27 передач. В апреле 2025 года хоккеист досрочно расторг контракт с командой из Северной столицы.

Следующую домашнюю встречу «Салават Юлаев» проведет в рамках продолжающегося регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт клуба. Западную конференцию лиги возглавляет череповецкая «Северсталь» с 61 очком, а на Востоке лидирует магнитогорский «Металлург» с 70 баллами.