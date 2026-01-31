0
Спорт

В Уфе скончался защитник первого состава «Салавата Юлаева» Геннадий Бахарев

В Уфе на 86-м году жизни скончался Геннадий Бахарев, выступавший за «Салават Юлаев» в первом составе команды. Он играл за клуб с 1961 по 1969 год.
В столице республики на 86-м году жизни скончался Геннадий Бахарев — хоккеист, выступавший за «Салават Юлаев» с самого первого сезона. Информацию об этом подтвердила пресс-служба уфимского клуба.

Карьера Бахарева в первом составе «Салавата» с 1961 года

Геннадий Бахарев присоединился к команде в 1961 году, когда в Уфе только сформировали профессиональный хоккейный коллектив. Он защищал цвета клуба на протяжении восьми сезонов и завершил карьеру игрока в 1969 году.

Условия для спорта в шестидесятые в Башкирии были суровыми: матчи проходили под открытым небом на стадионе «Труд». Крытого Дворца спорта на улице Зорге тогда еще не существовало. В перерывах между периодами хоккеисты не отдыхали, а брали в руки скребки и сами расчищали лед от снега, чтобы матч мог продолжаться.

Награды от Федерации хоккея и жизнь ветерана после спорта

Заслуги защитника были отмечены званием мастера спорта СССР. Четыре года назад, в 2022 году, Федерация хоккея России вручила Бахареву почетный орден «За верность хоккею».

Несмотря на возраст, Геннадий Иванович сохранял активность до последних дней: самостоятельно водил машину, регулярно ездил на садовый участок и оставался бодрым духом.

Уход капитана Григория Панина и ситуация в клубе в 2026 году

Смерть ветерана произошла на фоне важных новостей из стана современной команды. Действующий капитан «юлаевцев» Григорий Панин объявил, что текущий сезон КХЛ станет последним в его карьере. Защитник решил уйти из профессионального спорта, освободив место для молодых талантов.

Сейчас «Салават Юлаев» под руководством Виктора Козлова занимает шестую строчку в Восточной конференции и готовится к играм плей-офф.

