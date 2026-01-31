0
Спорт

В Уфе «Салават Юлаев» уверенно обыграл «Торпедо»: четвертая победа подряд

В Уфе прошел матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Салават Юлаев» победил нижегородское «Торпедо» со счетом 3:1. Голами отметились Сучков, Ремпал и Панин.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

31 января в Уфе «Салават Юлаев» победил нижегородское «Торпедо» со счетом 3:1. Уфимцы лидировали с первых минут, позволили сопернику сократить отставание, но уверенно забрали концовку. Это четвертая подряд победа команды Виктора Козлова в чемпионате КХЛ.

Голы Сучкова и Ремпала: как развивался матч в Уфе

Уфимцы открыли счет уже на шестой минуте встречи. Нападающий Егор Сучков реализовал большинство, воспользовавшись точными передачами Джека Родуолда и Данила Алалыкина. Первый период завершился с минимальным преимуществом хозяев льда.

В начале второго отрезка, на 22-й минуте, Шелдон Ремпал удвоил преимущество «Салавата» при игре в равных составах. Ассистентами снова выступили Родуолд и защитник Евгений Кулик. Нижегородское «Торпедо» ответило лишь в середине матча — шайбу забросил Кирилл Свищев, вернув интригу.

Возвращение Кузнецова и шайба капитана Панина в пустые ворота

Исход встречи решился на последней минуте третьего периода. Тренерский штаб «Торпедо» пошел ва-банк и заменил вратаря на шестого полевого игрока. Уфимцы воспользовались ошибкой соперника: капитан Григорий Панин перехватил шайбу и отправил ее в пустые ворота.

Важную роль в эпизоде сыграл звездный нападающий Евгений Кузнецов, который вернулся в состав после травмы и сразу отметился результативной передачей.

Расписание игр: когда «Салават Юлаев» примет «Нефтехимик»

Победа над «Торпедо» позволила уфимскому клубу закрепиться в лидирующей группе Восточной конференции КХЛ. Домашняя серия продолжается: следующий матч «Салават Юлаев» проведет на «Уфа-Арене» уже 2 февраля. Соперником станет нижнекамский «Нефтехимик».

Статистика серии: победы над «Сочи» и минским «Динамо»

До матча с «Торпедо» уфимцы успешно провели выездную серию. Команда обыграла ХК «Сочи» (2:1) благодаря голам Ремпала и Родуолда, а затем в овертайме победила минское «Динамо» (2:1), где решающую шайбу забросил Александр Ефремов.

