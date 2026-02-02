В Уфе «Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» и поднялся на пятое место Востока

Уфимская команда «Салават Юлаев» успешно провела домашний матч против нижнекамского «Нефтехимика», добившись победы по итогам напряженной игры

Уфимский «Салават Юлаев» 2 февраля дома победил нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:1. Решающую шайбу забросил Евгений Кулик. Победа позволила уфимцам обойти соперника в турнирной таблице и занять пятую строчку Восточной конференции. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Голы Зоркина и Кулика: хронология матча в Уфе

Уфимцы открыли счет уже на 4-й минуте: защитник Никита Зоркин забил с передач Евгения Кузнецова и Владимира Бутузова. Гости сравняли во втором периоде — на 26-й минуте ворота поразил Никита Хоружев, которому ассистировали Матвей Заседа и Никита Хлыстов.

Исход встречи решился в середине игры. На 32-й минуте защитник «Салавата» Евгений Кулик забросил победную шайбу. В этой атаке ему помогли Егор Сучков и Александр Жаровский. Оставшееся время прошло без голов, уфимцы удержали преимущество.

Турнирная таблица КХЛ: «Салават» обходит «Нефтехимик»

Победа изменила расстановку сил в Восточной конференции. «Салават Юлаев» набрал 58 очков в 53 матчах и поднялся на пятое место. «Нефтехимик» опустился на шестую строчку — у команды 57 очков после 52 игр.

Расписание: когда «Салават Юлаев» примет «Металлург»

Уфимский клуб уходит на паузу: следующий матч команда проведет 13 февраля дома против магнитогорского «Металлурга». График «Нефтехимика» плотнее — уже 4 февраля нижнекамцы сыграют на выезде с новосибирской «Сибирью».

Победная серия уфимцев перед плей-офф

До этого матча команды были прямыми конкурентами за попадание в топ-5 Востока. «Салават Юлаев» подошел к игре на победной волне: уфимцы выиграли четыре встречи подряд. «Нефтехимик» же в предыдущем туре потерпел поражение, что осложнило их борьбу за более высокий посев в плей-офф.