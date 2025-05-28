В Уфе пройдет крупный шахматный турнир памяти Михаила Таля

В Уфе пройдет крупный турнир памяти Михаила Таля — того самого «шахматного Паганини», который в 23 года стал самым молодым чемпионом мира, сообщили организаторы фестиваля.

МЦ «Артерия» превратится в настоящее поле битвы для шахматистов всех мастей. Пока юные таланты из Стерлитамака и Чишмов будут соревноваться в сеансе одновременной игры, мастер спорта международного класса Вадим Афанасьев раскроет секреты шахматной кухни.

Гвоздь программы — приезд Жанны Таль, дочери легендарного гения. Женщина поделится эксклюзивными историями об отце, которого боготворили за непредсказуемый стиль игры.

«Шахматы в Башкирии переживают настоящий ренессанс. Растут не только турниры, но и число школ. Это инвестиция в будущее», — заявила Жанна Таль.

Михаил Таль до сих пор остается иконой — его 44 международные победы и звание самого молодого чемпиона мира вдохновляют новые поколения. Турнир приурочен к 80-летию Победы, что добавляет событию особой торжественности.

Участвовать может любой желающий — от гроссмейстеров до новичков. Сам Таль любил играть даже с дворовыми энтузиастами, так что демократичный подход ему бы точно понравился.