В Уфе одобрили мега-стройку олимпийского масштаба

В уфимском Затоне построят громадный спорткомплекс с манежем и училищем олимпийского резерва. Проект одобрили, стройка займёт три года. Город получит новый спортивный флагман ©Минстрой Башкирии
Госэкспертиза дала добро на строительство целого спортивного города в уфимском Затоне-Восточном. Как сообщает «Башинформ», на пустыре площадью почти 25 гектаров вырастет комплекс для будущих олимпийцев.
Этот проект — не просто стадион, а настоящий муравейник спортивной жизни. Внутри разместятся легкоатлетический манеж на 11 тысяч квадратов и училище олимпийского резерва. Для иногородних атлетов предусмотрены гостиница на 190 мест и общежитие на 160 человек, а также собственная столовая.
Новый кластер вырастет в квадрате улиц Сергея Михалева, Михаила Зайцева и проспекта Дружбы Народов. Он станет логичным продолжением уже существующих по соседству объектов — Центра фехтования и Дворца борьбы, превращая Затон в полноценный спортивный хаб.
Стройка запланирована на 2025–2028 годы. Финансирование будет идти из трёх источников: федерального, республиканского и внебюджетных фондов. Только на разработку проекта, который готовила уфимская компания «Георекон», уже потратили 88 миллионов рублей.
Комплекс рассчитан на одновременную подготовку до 350 студентов. По задумке властей, он должен стать кузницей кадров для большого спорта и поднять престиж лёгкой атлетики в регионе.
Башкирия и без того держит высокую планку, находясь на третьем месте в России по числу спортивных сооружений — их в республике свыше 13,3 тысяч. Согласно стратегии развития спорта до 2030 года, обеспеченность жителей спортобъектами должна достигнуть 80 процентов.
Зачем Уфе ещё один спорткомплекс, да ещё и такого размера? В Башкирии же и так чуть ли не больше всех в России спортивных объектов.
Вы правы, по числу спортивных сооружений (их более 13,3 тысяч) Башкирия и так на третьем месте в России. Но тут дело не в количестве, а в специализации. Этот комплекс — не просто очередной ФОК для всех желающих, а флагманский центр и «кузница чемпионов». Его главная задача — готовить спортсменов олимпийского резерва, в первую очередь по лёгкой атлетике. Он станет частью мощного спортивного кластера в Затоне, в который уже входят Дворец борьбы и Центр фехтования.
Отлично, но Затон и так постоянно стоит в пробках. Строительство такого гиганта не парализует район окончательно?
Проблема известная. Но стоит понимать, что Затон-Восточный сейчас переживает тотальную перезагрузку. Рядом со спортивным кластером запланированы и новые жилые кварталы. Проект такого масштаба подразумевает развитие всей прилегающей инфраструктуры. Это не просто стройка на пустыре, а часть плана по превращению Затона в один из ключевых районов города. Властям придётся решать транспортный вопрос, иначе вся эта затея потеряет смысл.
Хорошо, это для олимпийцев. А простому жителю Затона от этого какая польза? Мой ребёнок сможет ходить туда в бесплатную секцию?
Основная миссия комплекса — это училище олимпийского резерва, рассчитанное на 350 студентов-спортсменов. То есть, в первую очередь, это база для профессионалов. Однако, как показывает практика строительства других крупных объектов в республике, часть времени или площадей часто выделяют для детских секций. Например, в новых футбольных манежах «ФИЗРА-Р» около 40% времени отдали под бесплатные занятия для детей. Скорее всего, и здесь появятся возможности для местных жителей, но в каком формате — покажет время.
Всё это звучит очень дорого. Откуда деньги и почему их тратят на это, а не на что-то более насущное?
Проект действительно масштабный, только на проектирование ушло 88 миллионов рублей. Финансирование будет идти из трёх источников: федерального бюджета, республиканской казны и внебюджетных фондов. Этот объект получил поддержку на самом высоком уровне — у президента России, что фактически делает его проектом национального значения. Это не просто траты, а инвестиции в большой спорт и престиж страны.
И что в итоге будет на этом пустыре? Каким станет Затон через пять лет?
Судя по планам, пустырь между улицами Михалева, Зайцева и проспектом Дружбы Народов превратится в настоящий «город спорта». Помимо самого манежа и училища, там появятся гостиница, общежитие, столовая и даже небольшой парк с футбольным полем. Это будет не просто отдельное здание, а полноценная территория для жизни и тренировок будущих чемпионов. Учитывая соседние стройки, через несколько лет Затон может стать одним из самых современных и развитых районов Уфы.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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