В Уфе одобрили мега-стройку олимпийского масштаба

В уфимском Затоне построят громадный спорткомплекс с манежем и училищем олимпийского резерва. Проект одобрили, стройка займёт три года. Город получит новый спортивный флагман

Госэкспертиза дала добро на строительство целого спортивного города в уфимском Затоне-Восточном. Как сообщает «Башинформ», на пустыре площадью почти 25 гектаров вырастет комплекс для будущих олимпийцев.

Этот проект — не просто стадион, а настоящий муравейник спортивной жизни. Внутри разместятся легкоатлетический манеж на 11 тысяч квадратов и училище олимпийского резерва. Для иногородних атлетов предусмотрены гостиница на 190 мест и общежитие на 160 человек, а также собственная столовая.

Новый кластер вырастет в квадрате улиц Сергея Михалева, Михаила Зайцева и проспекта Дружбы Народов. Он станет логичным продолжением уже существующих по соседству объектов — Центра фехтования и Дворца борьбы, превращая Затон в полноценный спортивный хаб.

Стройка запланирована на 2025–2028 годы. Финансирование будет идти из трёх источников: федерального, республиканского и внебюджетных фондов. Только на разработку проекта, который готовила уфимская компания «Георекон», уже потратили 88 миллионов рублей.

Комплекс рассчитан на одновременную подготовку до 350 студентов. По задумке властей, он должен стать кузницей кадров для большого спорта и поднять престиж лёгкой атлетики в регионе.

Башкирия и без того держит высокую планку, находясь на третьем месте в России по числу спортивных сооружений — их в республике свыше 13,3 тысяч. Согласно стратегии развития спорта до 2030 года, обеспеченность жителей спортобъектами должна достигнуть 80 процентов.

Нынешний проект по своему масштабу напоминает строительный бум 1960-х. Как пишут историки, именно тогда, в 1967 году, в Уфе открылся Дворец спорта с первым в республике искусственным льдом. Этот объект на десятилетия стал главным центром притяжения для всех любителей хоккея и фигурного катания.