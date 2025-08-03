В Уфе кредиторы теряют терпение: с «Салавата Юлаева» взыщут долг принудительно

Мировое соглашение между ХК «Салават Юлаев» и компанией «Иремель-Инвест» провалилось. Клуб, похоже, не смог вовремя заплатить 163,7 млн рублей долга, и теперь кредитор намерен взыскать деньги принудительно.

Мрачные прогнозы о финансовом здоровье «Салавата Юлаева» получают новое подтверждение. Как стало известно из материалов Арбитражного суда Башкирии, мирное урегулирование долгового спора с «дочкой» благотворительного фонда «Урал» фактически сорвалось, пишет РБК-Уфа.

История началась с иска от компании «Иремель-Инвест» о взыскании с клуба 150 млн рублей основного долга по займу и 13,7 млн процентов. Стороны сумели договориться, и 23 июля суд утвердил мировое соглашение. По его условиям, «Салават Юлаев» должен был погасить всю сумму до 28 июля, а взамен ему прощали пени.

Однако, судя по всему, в назначенный срок деньги на счёт кредитора так и не поступили. Уже 30 июля «Иремель-Инвест» подал в суд заявление о выдаче исполнительного листа. Это юридический шаг, который означает, что компания намерена взыскать долг принудительно, вероятно, с помощью судебных приставов. Рассмотрение этого заявления назначено на 7 августа.