В Уфе кредиторы теряют терпение: с «Салавата Юлаева» взыщут долг принудительно

Мировое соглашение между ХК «Салават Юлаев» и компанией «Иремель-Инвест» провалилось. Клуб, похоже, не смог вовремя заплатить 163,7 млн рублей долга, и теперь кредитор намерен взыскать деньги принудительно. ©ХК "Салават Юлаев"
Мрачные прогнозы о финансовом здоровье «Салавата Юлаева» получают новое подтверждение. Как стало известно из материалов Арбитражного суда Башкирии, мирное урегулирование долгового спора с «дочкой» благотворительного фонда «Урал» фактически сорвалось, пишет РБК-Уфа.
История началась с иска от компании «Иремель-Инвест» о взыскании с клуба 150 млн рублей основного долга по займу и 13,7 млн процентов. Стороны сумели договориться, и 23 июля суд утвердил мировое соглашение. По его условиям, «Салават Юлаев» должен был погасить всю сумму до 28 июля, а взамен ему прощали пени.
Однако, судя по всему, в назначенный срок деньги на счёт кредитора так и не поступили. Уже 30 июля «Иремель-Инвест» подал в суд заявление о выдаче исполнительного листа. Это юридический шаг, который означает, что компания намерена взыскать долг принудительно, вероятно, с помощью судебных приставов. Рассмотрение этого заявления назначено на 7 августа.
Какова связь между «Иремель-Инвест» и фондом Муртазы Рахимова?
ООО «Иремель-Инвест» является дочерней компанией благотворительного фонда «Урал», который был создан первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Компания «Иремель-Инвест» была зарегистрирована в Уфе в октябре 2014 года. Одним из крупных активов компании является торгово-развлекательный комплекс «Иремель», который был получен в 2017 году в счет погашения долгов перед фондом «Урал».
Имел ли ХК «Салават Юлаев» финансовые проблемы в прошлом?
Да, хоккейный клуб на протяжении многих лет сталкивается с финансовыми трудностями.
В 2020 году долги клуба превышали 600 млн рублей.
В феврале 2023 года сообщалось о задержках зарплат игрокам и персоналу, а задолженность составляла около 300 млн рублей.
В начале 2024 года Федеральная налоговая служба (ФНС) приостанавливала операции по всем счетам клуба из-за неуплаты налогов. Счета удалось разблокировать только в марте.
В августе 2024 года было объявлено о погашении кредиторской задолженности в размере более 1 млрд рублей благодаря вмешательству властей Башкирии.
Это единственный недавний иск к клубу со стороны структур фонда Рахимова?
Нет, это не единственный иск. Практически одновременно с иском от «Иремель-Инвест» на 163,7 млн рублей, в конце мая 2025 года сам благотворительный фонд «Урал» подал иск к ХК «Салават Юлаев» о взыскании 106,4 млн рублей. По этому делу также было заключено мировое соглашение, однако фонд был вынужден обратиться в суд за исполнительным листом, так как клуб, по всей видимости, не выполнил обязательства в срок. Суд рассмотрит это заявление 8 августа.
Каковы финансовые показатели сторон конфликта?
АНО «ХК «Салават Юлаев» в 2024 году отчиталась о чистой прибыли в 26 млн рублей при выручке в 617 млн рублей. Прибыль за год выросла в десять раз. Однако потенциальное взыскание почти 270 млн рублей по двум искам может нанести серьезный удар по бюджету клуба.
ООО «Иремель-Инвест» за 2024 год показало выручку в 272 млн рублей и чистую прибыль в 3,6 млн рублей. Уставный капитал компании составляет 2 млрд рублей.
Почему потребовался исполнительный лист, если было заключено мировое соглашение?
Мировое соглашение, утвержденное судом 23 июля, обязывало ХК «Салават Юлаев» погасить долг и проценты в размере 163,7 млн рублей до 28 июля. Клуб при этом был освобожден от уплаты пени. Поскольку клуб, по-видимому, не исполнил свои обязательства в установленный срок, 30 июля компания «Иремель-Инвест» была вынуждена подать заявление о выдаче исполнительного листа для принудительного взыскания долга. Рассмотрение этого заявления назначено на 7 августа.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.