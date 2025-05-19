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В Уфе девушка сломала руку в финале армрестлинга

©rutube

Мощный хруст на весь зал, а потом тишина — и крики боли. Финал соревнований по армрестлингу в Уфе запомнится всем надолго. Во время решающего поединка у одной из спортсменок буквально сломалась рука.

Кость хрустнула так, что слышали даже зрители на задних рядах. Девушку с закрытым переломом со смещением сразу увезли в 17-ю горбольницу.

Выяснилось, что спортсменка — новичок в армрестлинге, только недавно начала тренироваться. Но даже со сломанной рукой умудрилась получить «серебро» соревнований. Сейчас спортсменка находится в руках врачей, состояние стабильное.

несчастный случай в Уфе Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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