В Уфе девушка сломала руку в финале армрестлинга

Мощный хруст на весь зал, а потом тишина — и крики боли. Финал соревнований по армрестлингу в Уфе запомнится всем надолго. Во время решающего поединка у одной из спортсменок буквально сломалась рука.

Кость хрустнула так, что слышали даже зрители на задних рядах. Девушку с закрытым переломом со смещением сразу увезли в 17-ю горбольницу.

Выяснилось, что спортсменка — новичок в армрестлинге, только недавно начала тренироваться. Но даже со сломанной рукой умудрилась получить «серебро» соревнований. Сейчас спортсменка находится в руках врачей, состояние стабильное.