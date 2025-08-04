«В „Спартаке“ мне не давали играть»: новичок «Салавата Юлаева» Прохор Корбит готов рвать и метать

Новичок «Салавата Юлаева» Прохор Корбит откровенно рассказал о переходе из «Спартака». По его словам, в московском клубе ему не давали играть, поэтому он сам попросил агента «добить» трансфер в Уфу, которую считает шагом на новый уровень.

Новичок «Салавата Юлаева» Прохор Корбит не стал скрывать истинных причин своего ухода из «Спартака». В интервью пресс-службе уфимского клуба он заявил, что в московском клубе ему просто не давали играть, несмотря на результаты, и он сам форсировал свой переход в уфимскую команду.

По словам 22-летнего форварда, он сам стал инициатором перехода.

«Когда я узнал, что есть такой шанс, то сказал агенту: „Давайте добьем его“», — рассказал Корбит.

Он подчеркнул, что хотел перейти на более высокий уровень и рад, что «Салават» предоставил ему такую возможность.

Для Корбита Уфа — особенный город. Именно на «Уфа-Арене», выступая за «Адмирал», он забросил свою первую шайбу в КХЛ.

«Безумно рад, всегда нравилось играть на „Уфа-Арене“. Здесь очень любят хоккей и эту команду», — поделился нападающий, пообещав забить ещё не одну шайбу уже в зелёной форме.

Форвард готов к серьёзной борьбе за место в составе и не боится конкуренции. Суровые тесты на сборах он назвал «одними из самых сложных», но «приятными». На фоне недавнего ухода из команды лидеров, таких как Нэйтан Тодд, и непростой финансовой ситуации, настрой и мотивация Корбита выглядят как глоток свежего воздуха для уфимских болельщиков.