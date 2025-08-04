«В „Спартаке“ мне не давали играть»: новичок «Салавата Юлаева» Прохор Корбит готов рвать и метать

Новичок «Салавата Юлаева» Прохор Корбит откровенно рассказал о переходе из «Спартака». По его словам, в московском клубе ему не давали играть, поэтому он сам попросил агента «добить» трансфер в Уфу, которую считает шагом на новый уровень. ©ХК "Салават Юлаев"
Новичок «Салавата Юлаева» Прохор Корбит не стал скрывать истинных причин своего ухода из «Спартака». В интервью пресс-службе уфимского клуба он заявил, что в московском клубе ему просто не давали играть, несмотря на результаты, и он сам форсировал свой переход в уфимскую команду.
По словам 22-летнего форварда, он сам стал инициатором перехода.
«Когда я узнал, что есть такой шанс, то сказал агенту: „Давайте добьем его“», — рассказал Корбит.
Он подчеркнул, что хотел перейти на более высокий уровень и рад, что «Салават» предоставил ему такую возможность.
Для Корбита Уфа — особенный город. Именно на «Уфа-Арене», выступая за «Адмирал», он забросил свою первую шайбу в КХЛ.
«Безумно рад, всегда нравилось играть на „Уфа-Арене“. Здесь очень любят хоккей и эту команду», — поделился нападающий, пообещав забить ещё не одну шайбу уже в зелёной форме.
Форвард готов к серьёзной борьбе за место в составе и не боится конкуренции. Суровые тесты на сборах он назвал «одними из самых сложных», но «приятными». На фоне недавнего ухода из команды лидеров, таких как Нэйтан Тодд, и непростой финансовой ситуации, настрой и мотивация Корбита выглядят как глоток свежего воздуха для уфимских болельщиков.
Каков был карьерный путь Прохора Корбита до перехода в «Салават Юлаев»?
Прохор Корбит — воспитанник подмосковного хоккея, родившийся в Подольске. Он начал заниматься в академии местного «Витязя», а выпускался из московской школы «Русь». Интересно, что его старший брат, Егор Корбит, также является профессиональным хоккеистом.
Карьера Прохора была очень насыщенной. Он успел поиграть в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ) за китайскую команду «ОЭРДЖИ Юниор», а также за череповецкий «Алмаз», где в сезоне 2021/22 стал лучшим снайпером и бомбардиром. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до «Салавата» он выступал за «Северсталь», «Адмирал» и «Спартак».
Чем Прохор Корбит может быть полезен команде, судя по его статистике?
Несмотря на скромные показатели в КХЛ (17 очков в 74 матчах до перехода), его выступление в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) в прошлом сезоне было феноменальным. Играя за воскресенский «Химик», он набрал 79 (32+47) очков в 78 матчах. Более того, Корбит стал самым результативным игроком всего плей-офф ВХЛ, набрав 22 очка в 23 встречах. Это говорит о его высоком атакующем потенциале и умении играть в решающих матчах. Обладая внушительными габаритами (рост 190 см, вес 85 кг), он способен усилить силовую борьбу.
На каких условиях состоялся его переход в уфимский клуб?
Переход Прохора Корбита не был денежной сделкой. «Салават Юлаев» получил нападающего в результате обмена с московским «Спартаком». С Корбитом подписан контракт, рассчитанный на один год.
Связан ли переход молодого и мотивированного нападающего с непростой финансовой ситуацией в «Салавате Юлаеве»?
Да, этот переход хорошо вписывается в новую реальность уфимского клуба. По сообщениям в СМИ, «Салават Юлаев» столкнулся с необходимостью сокращения бюджета из-за накопившихся долгов и судебных исков на сумму около 270 млн рублей. Ожидается, что в сезоне 2025/26 зарплатная ведомость клуба будет стремиться к полу зарплат, составляющему 475 млн рублей. В таких условиях ставка на молодых и перспективных российских игроков, как Прохор Корбит, вместо дорогостоящих легионеров становится ключевой стратегией для клуба.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.