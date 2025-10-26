В «Салавате Юлаеве» раскрыли дату возвращения Ремпала на лед

Лучший бомбардир прошлого плей-офф КХЛ Ремпал вскоре вернётся в Уфу, но дату дебюта определит тренерский штаб. Возвращение главной надежды «Салавата» обещает встряхнуть команду, которая сейчас идёт последней на Востоке.

Канадский форвард Шелдон Ремпал прилетит в Уфу примерно через 10 дней, но точную дату выхода на лёд назовёт тренерский штаб. Ждать возвращения лучшего бомбардира плей-офф КХЛ прошлого сезона придётся как минимум до ноября.

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов объяснил: нужно закрыть вопросы с документами, плюс дорога из США неблизкая. После прилёта решение о дебюте примет главный тренер Виктор Козлов, с которым у Ремпала сложились отличные отношения в прошлом сезоне.

Что Ремпал даст команде

В прошлом сезоне 30-летний нападающий набрал 61 очко (31 гол + 30 передач) в 68 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина: 21 очко (8+13) в 19 играх.

«Он — тот парень, который вытащит команду в плей-офф», — говорит Баширов.

Сейчас «Салават» занимает последнее место в Восточной конференции с 12 очками в 18 матчах. Команде нужны очки, и возвращение результативного форварда может переломить сезон.

Почему Ремпал вернулся из НХЛ

Летом Ремпал подписал контракт с «Вашингтоном», надеясь закрепиться в НХЛ. Провёл два предсезонных матча за «Кэпиталз» без очков, затем его отправили в АХЛ в «Херши». В четырёх играх фарм-клуба набрал всего 2 очка (1+1).

23 октября «Вашингтон» выставил Ремпала на драфт отказов для расторжения контракта по обоюдному согласию. Канадец не захотел оставаться в АХЛ за $450 тысяч в год.

Условия нового контракта

«Салават» подписал с Ремпалом соглашение до конца сезона 2025/26 на 100 миллионов рублей — это эквивалент $1,26 миллиона. Зарплата более чем в два раза выше, чем он получал бы в АХЛ. За Ремпалом охотились несколько клубов КХЛ, включая «Ак Барс» и «Трактор», но форвард выбрал Уфу.

Это второе подписание Ремпала «Салаватом». Он уже доказал, что может быть лидером команды в критические моменты: прошлогодний плей-офф тому подтверждение. Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски, игравший с Ремпалом, назвал его «красавчиком» и «очень хорошим игроком», который поможет уфимцам в трудное время.

25 октября клуб официально объявил о возвращении Ремпала видеороликом с подписью «Добро пожаловать домой». Для болельщиков, переживающих худший старт сезона за последние годы, это новость-надежда.