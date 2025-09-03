В «Салавате Юлаеве» определились с основным вратарём на новый сезон

Виктор Козлов твёрдо решил: Александр Самонов — основной голкипер «Салавата». Наставник объяснил, почему опыт победил молодость и причём тут «Сиэтл».

Решение по главной интриге в составе уфимского клуба озвучил Виктор Козлов. Окончательную расстановку сил во вратарской линии команды цитирует официальный ресурс Континентальной лиги.

Александр Самонов без всяких сомнений остаётся первым номером. Тренерский штаб не собирается устраивать дуэль голкиперов, делая ставку на проверенного бойца. Молодому Семёну Вязовому предстоит доказывать свой уровень без лишнего груза ответственности на плечах.

Такое решение продиктовано заботой о будущем. По словам Козлова, вешать на Вязового дополнительное давление сейчас было бы ошибкой. Если он покажет классную игру — в выигрыше окажется весь коллектив. А пока его задача — спокойно развиваться и набираться мастерства.

В пользу Самонова говорит его богатый опыт. Голкипер — матёрый волк, который проходил через огонь, воду и медные трубы, снова и снова доказывая свой класс. Он становился только сильнее после каждого вызова, и этот характер высоко ценится в команде.

Неудачное выступление в прошлом плей-офф не осталось без внимания. Козлов подтвердил, что с Александром состоялся диалог, где все точки над «и» были расставлены. Ключевую роль в этом сыграла беседа голкипера с тренером вратарей Дмитрием Мезенцевым.

Более того, интерес к Самонову проявлял даже «Сиэтл», но из НХЛ поступил сигнал: пусть вратарь продолжает развиваться в Уфе. Позиция Козлова ясна: игра строится от надёжного тыла, а вратарская бригада — это фундамент, а не полигон для экспериментов.

Это решение закрепляет ключевую позицию в команде, которую сам Козлов в начале сентября назвал самой молодой и неопытной в своей карьере. После ухода легионеров и ряда мастеров клуб перестал быть фаворитом, и теперь результат придётся выгрызать за счёт характера.

Доверие к Самонову особенно важно на фоне итогов плей-офф 2025 года. Согласно данным КХЛ, тогда юлаевцы провели 19 игр, из которых выиграли семь, а проиграли девять. Стабильность в воротах становится главной опорой для перестройки всей игровой модели «Салавата».