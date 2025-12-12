В «Салавате Юлаеве» допустили досрочный переход Александра Жаровского в НХЛ

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «Матч ТВ» прокомментировал возможное будущее нападающего Александра Жаровского.

Функционер заверил, что руководство клуба не планирует чинить препятствий молодому таланту. Если через год форвард почувствует готовность попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге, «юлаевцы» отпустят его за океан. Позиция менеджмента проста: не мешать развитию перспективных ребят, даже если это грозит потерей лидера атак.

Сейчас 18-летний снайпер демонстрирует впечатляющую результативность в регулярке КХЛ. На счету юного дарования уже 23 балла (8 шайб плюс 15 ассистов) всего за 26 встреч. Такие показатели позволили ему выбиться в лучшие бомбардиры команды, опередив даже опытных легионеров вроде Джека Родуолда.

Интерес к игроку за океаном вполне предметный. Летом 2025 года проспект был задрафтован легендарным «Монреаль Канадиенс» во втором раунде под общим 34-м номером. Скауты «Хабс» высоко оценивают потенциал россиянина, включив его в топ-5 своих главных надежд на будущее по версии профильных изданий.

Официально трудовое соглашение Жаровского с уфимцами действует до конца сезона-2026/27. Однако слова Баширова намекают на возможность досрочного расторжения по обоюдному согласию ради мечты хоккеиста. Ранее агент игрока Дэн Мильштейн также отмечал, что отъезд возможен при выполнении определенных условий, главным из которых остается игровая зрелость клиента.

Любопытно, что Александр стал первым российским полевым игроком, выбранным на минувшем драфте. Выше него из соотечественников ушел только голкипер Петр Андреянов (20-й пик). Эксперты отмечают резкий скачок в развитии Жаровского: еще сезон назад он выступал в МХЛ за «Толпар», набрав там 50 очков, а теперь кошмарит вратарей в главной лиге страны.