В «Салават Юлаев» может перейти Джереми Смит

Американский вратарь Джереми Смит может перейти в «Салават Юлаев». Он провел 6 сезонов в КХЛ за «Куньлунь Ред Стар».

Уфимский «Салават Юлаев» может подписать американского вратаря Джереми Смита. Переговоры идут, но контракт еще не заключен — об этом сообщает Telegram-канал «Х-Хоккей».

Для клуба трансфер актуален. В межсезонье «Салават» обменял Александра Самонова в московский ЦСКА. Замена нужна.

Смиту 36 лет. Шесть сезонов он провел в пекинском «Куньлунь Ред Стар» — 184 матча, 53 победы, процент отраженных бросков — 91,2%. Для сравнения: средний показатель вратарей КХЛ в прошлом сезоне составил 90,8%.

Смит родился в США и выступал за молодежную сборную Америки. Перед Олимпиадой-2022 в Пекине сменил спортивное гражданство и защищал ворота сборной Китая.

Что это значит для «Салавата»?

Уфимцы сейчас полагаются на молодого Илью Коновалова — он дебютировал в основе после обмена Самонова. Но в регулярном чемпионате клубу нужна подстраховка: травма или провал формы одного голкипера ставят под угрозу весь сезон.

У команды четыре легионера. Лимит КХЛ — пять. Значит, место есть.