В руководстве «Салавата Юлаева» назвали сумму текущей задолженности клуба

Руководитель клуба озвучил точные цифры: выплачено 700 млн рублей, остаток долга — 160 млн. Также Баширов прокомментировал потерю ключевого легионера и работу тренерского штаба.

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что клуб погасил задолженности на сумму 700 млн рублей. Текущий долг составляет 160 млн рублей, руководство планирует закрыть его в межсезонье за счет спонсоров и республиканского бюджета. Об этом менеджер сообщил в интервью «Спорт-Экспрессу».

Остаток долга и планы

По словам Рината Баширова, менеджмент «до сих пор не понимает», как удалось выбраться из критической ситуации. Клуб расплатился почти со всеми кредиторами, а по последнему обязательству провел реструктуризацию. Сейчас сумма долга снизилась с «сотен миллионов» до 160 млн рублей.

Гендиректор рассчитывает полностью покрыть этот остаток летом, в межсезонье. Сейчас руководство Башкортостана ведет переговоры со спонсорами об увеличении финансирования. Если бюджет вырастет, уфимцы начнут следующий чемпионат без долгов.

Вернуться к потолку зарплат в 900 млн рублей в следующем сезоне, скорее всего, не получится. Баширов прогнозирует, что клуб сможет позволить себе такие траты только через сезон или два.

Уход Хмелевского и перестройка игры

Самым сложным моментом сезона гендиректор назвал уход нападающего Александра Хмелевского. В клубе надеялись, что американец станет стержневым игроком, вокруг которого сплотится коллектив. Его отъезд стал серьезным моральным ударом для организации.

После потери лидера Ринат Баширов и главный тренер Виктор Козлов решили играть текущим составом. Тренерский штаб нашел подход к хоккеистам, команда начала побеждать, используя доступные ресурсы.

Справка

Финансовые проблемы преследовали уфимский клуб последние два года. В сезоне 2023/2024 и осенью 2024 года игроки и сотрудники сталкивались с задержками зарплат. В октябре 2024 года Гострудинспекция даже объявляла клубу предостережение из-за долгов по оплате труда.

Ситуацию осложняли судебные иски. В 2025 году арбитражный суд рассматривал дела о взыскании средств с «Салавата Юлаева» в пользу контрагентов, включая застройщиков и финансовых партнеров. Кредиторы требовали принудительного возврата денег, что создавало риск блокировки счетов и ставило под угрозу нормальную работу клуба.