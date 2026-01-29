0
4 часа
Спорт

В руководстве «Салавата Юлаева» назвали сумму текущей задолженности клуба

Руководитель клуба озвучил точные цифры: выплачено 700 млн рублей, остаток долга — 160 млн. Также Баширов прокомментировал потерю ключевого легионера и работу тренерского штаба.
ринат Баширов
©ХК "Салават Юлаев"

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что клуб погасил задолженности на сумму 700 млн рублей. Текущий долг составляет 160 млн рублей, руководство планирует закрыть его в межсезонье за счет спонсоров и республиканского бюджета. Об этом менеджер сообщил в интервью «Спорт-Экспрессу».

Содержание
  1. Остаток долга и планы
  2. Уход Хмелевского и перестройка игры
  3. Справка

Остаток долга и планы

По словам Рината Баширова, менеджмент «до сих пор не понимает», как удалось выбраться из критической ситуации. Клуб расплатился почти со всеми кредиторами, а по последнему обязательству провел реструктуризацию. Сейчас сумма долга снизилась с «сотен миллионов» до 160 млн рублей.

Гендиректор рассчитывает полностью покрыть этот остаток летом, в межсезонье. Сейчас руководство Башкортостана ведет переговоры со спонсорами об увеличении финансирования. Если бюджет вырастет, уфимцы начнут следующий чемпионат без долгов.

Вернуться к потолку зарплат в 900 млн рублей в следующем сезоне, скорее всего, не получится. Баширов прогнозирует, что клуб сможет позволить себе такие траты только через сезон или два.

Уход Хмелевского и перестройка игры

Самым сложным моментом сезона гендиректор назвал уход нападающего Александра Хмелевского. В клубе надеялись, что американец станет стержневым игроком, вокруг которого сплотится коллектив. Его отъезд стал серьезным моральным ударом для организации.

После потери лидера Ринат Баширов и главный тренер Виктор Козлов решили играть текущим составом. Тренерский штаб нашел подход к хоккеистам, команда начала побеждать, используя доступные ресурсы.

Справка

Финансовые проблемы преследовали уфимский клуб последние два года. В сезоне 2023/2024 и осенью 2024 года игроки и сотрудники сталкивались с задержками зарплат. В октябре 2024 года Гострудинспекция даже объявляла клубу предостережение из-за долгов по оплате труда.

Ситуацию осложняли судебные иски. В 2025 году арбитражный суд рассматривал дела о взыскании средств с «Салавата Юлаева» в пользу контрагентов, включая застройщиков и финансовых партнеров. Кредиторы требовали принудительного возврата денег, что создавало риск блокировки счетов и ставило под угрозу нормальную работу клуба.

Похожие записи
0
29.01.2026
Спорт

Виктор Козлов: «Салават Юлаев» проявил характер в матче с «Ак Барсом»

Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился впечатлениями после победы над «Ак Барсом» со счетом 4:3 в овертайме. Он отметил характер команды и обсудил кадровые вопросы.
0
29.01.2026
Спорт

Денис Ян: Три выездные победы придают уверенности, но расслабляться недопустимо

денис ян
Нападающий ХК «Салават Юлаев» прокомментировал итоги матча с «Ак Барсом» и завершившегося выезда команды, подчеркнув важность сохранения концентрации перед плей-офф.
0
28.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в овертайме со счетом 4:3

хоккеисты
В Казани состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» вел в счете с преимуществом в две шайбы, но победу удалось зафиксировать только в овертайме.
0
27.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» в овертайме со счетом 2:1

хоккеисты
«Салават Юлаев» победил минское «Динамо» со счетом 2:1 в овертайме. Шайбы забросили Сучков и Ефремов. Уфимцы занимают шестое место в Восточной конференции.
0
24.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» в выездном матче чемпионата КХЛ

хоккеисты
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» в гостях победил «Сочи» со счетом 2:1. Голами отметились Джек Родуолд и Шелдон Ремпал, у соперника шайбу забросил один из нападающих на последней минуте.
0
18.01.2026
Спорт

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов выбыл на две‑три недели из‑за травмы

Евгений Кузнецов
Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов выбыл из состава на 2–3 недели. Форвард получил травму в матче с «Автомобилистом».
0
17.01.2026
Спорт

Николай Заварухин: «Дешевые удаления» помешали «Автомобилисту» в матче с «Салаватом Юлаевым»

хоккеисты
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги встречи с «Салаватом Юлаевым», отметив обилие удалений и игру новичка команды.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.