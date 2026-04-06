«В плей-офф только мёртвые не играют»: защитник «Салавата» — о серии с «Локомотивом»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о предстоящем противостоянии с ярославским «Локомотивом» во втором раунде Кубка Гагарина — 2026 и объяснил, почему уфимцы не оглядываются на прошлогодний полуфинал.
©ХК "Салават Юлаев"

Накануне старта четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал о подготовке команды к противостоянию с ярославским «Локомотивом». Серия стартует 8 апреля в Ярославле.

По мнению Панина, противостояние двух клубов обещает быть насыщенным и напряжённым.

«Нас ждёт интереснейшая серия, искрометная. Думаю, будет много бросков, много стычек. Соперник будет лезть на ворота, атаковать. У нас будет план, и мы будем стараться его придерживаться», — заявил защитник.

Отдельно хоккеист остановился на теме прошлогоднего полуфинала, в котором «Локомотив» выбил уфимцев из розыгрыша. Панин подчеркнул, что команда не зацикливается на том поражении:

«Забыли прошлый полуфинал, сейчас новый вызов, новые игроки. Для нас это очень хороший вызов».

На вопрос о том, как изменился «Локомотив» под руководством Боба Хартли, защитник дал прямой ответ:

«Да ничего не изменилось. Смотрел их игры со «Спартаком», та же самая команда, много бросают, добивают, хорошо возвращаются назад. Мне кажется, они придерживаются игры прошлого сезона».

Также Панин прокомментировал вопрос о значении размера площадки. Он отметил, что в плей-офф это не главное:

«В плей-офф не думаешь, у кого какая коробка, много других мелочей, которые имеют значение».

Серию с «Автомобилистом» защитник назвал полезным опытом для игроков, ранее не участвовавших в кубковых матчах:

«Каждые игры в Кубке Гагарина — это личный рост для игроков. Конечно, после победы было много эмоций, но сейчас эмоции улеглись, готовимся к новой серии».

На вопрос о том, как соотносятся результаты регулярного сезона с играми на вылет, Панин был категоричен:

«Это никак не коррелируется. Все ждут матчи плей-офф, потому что это совершенно другие игры. Тут ты не можешь себе позволить отсидеться, если что-то болит. В плей-офф только мёртвые не играют».

Говоря об обороне, Панин отметил, что основная нагрузка в линии защиты приходится на Никиту Зоркина, который проводит на льду больше всех времени.

Напомним, в полуфинале Кубка Гагарина — 2025 «Локомотив» выбил «Салават Юлаев» из розыгрыша, одержав победу в пятом матче серии со счётом 4:2 и завершив противостояние с общим итогом 4-1 в свою пользу. Таким образом, ярославцы стали первым финалистом того розыгрыша Кубка.

В первом раунде Кубка Гагарина — 2026 «Локомотив» обыграл «Спартак» с общим счётом 4-1, тогда как «Салават Юлаев» преодолел сопротивление «Автомобилиста» со счётом 4-2 в серии.

По данным портала khl.ru, в регулярном чемпионате сезона 2025/2026 команды дважды встречались между собой в ноябре, и в обоих случаях победу праздновал «Локомотив»: в Уфе — 4:1, в Ярославле — 4:3 в овертайме.

В общем счёте личных встреч двух клубов насчитывается 38 матчей, в 23 из которых победителем выходил «Локомотив», а в 15 — «Салават Юлаев». По числу заброшенных шайб ярославцы также лидируют: 111 против 93.

