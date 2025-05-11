«В ключевых матчах не раскрылся»: Сушинский разнёс бомбардира «Салавата Юлаева»

Бомбардир уфимцев Джошуа Ливо растерял свою результативность в решающих матчах сезона. Об этом заявил экс-хоккеист «Салавата» Максим Сушинский, оценивая выступления канадца в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Канадский форвард, блиставший в регулярном чемпионате, превратился в тень самого себя, когда началась главная часть сезона. 80 очков (49 шайб + 31 передача) в 62 матчах — такой впечатляющий багаж собрал Ливо в «регулярке», став лучшим бомбардиром лиги. Но когда пришло время решающих сражений, результативность иностранца резко упала: всего 15 очков (2 гола + 13 передач) в 14 играх.

Сушинский видит в этом просчёт руководства клуба:

«Плей-офф показывает истинное лицо хоккеиста. Ливо блистал в регулярке, но в ключевых матчах не раскрылся».

Экс-нападающий уфимской команды подчеркнул, что при оценке игрока нужно смотреть именно на его действия в плей-офф, а не только на регулярный сезон.

В противовес Ливо эксперт привёл примеры других легионеров «Салавата» — Ремпала и Уилсона, которые как раз в решающих матчах продемонстрировали свою ценность.

«В плей-офф видно, кто действительно звезда, а кто просто хороший игрок», — отметил Сушинский.

Бывший хоккеист также посетовал на травму Тодда, который мог существенно усилить команду в плей-офф. По его мнению, именно иностранцы часто становятся ключевыми фигурами в решающих играх сезона, поэтому их выбор — важнейшая задача менеджмента любого клуба КХЛ.