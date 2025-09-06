0
13 часов
Спорт

В КХЛ разъяснили допуск хоккеиста «Трактора» Ливо к играм сезона

Форвард «Трактора» Джошуа Ливо, отстранённый на два матча, внезапно появился в первой игре сезона. КХЛ дала зелёный свет из-за поданной апелляции. Разбирательство продолжается.
джошуа ливо
©ХК «Трактор» | Челябинск / Telegram

Канадский легионер «Трактора» Джошуа Ливо, несмотря на весенний бан, спокойно вышел на лёд в стартовом матче сезона. Ситуацию пришлось прояснять Континентальной хоккейной лиге, которая и выносила решение о наказании. Фанаты были в недоумении, но у клуба оказался юридический козырь в рукаве.

Всё дело в апелляции, которую игрок подал в дисциплинарный комитет. Рассмотрение его жалобы ещё не завершено, и вердикт не вынесен. Поэтому лига временно допустила хоккеиста к участию в чемпионате, пока бюрократическая машина делает свою работу.

Если комитет в итоге оставит решение о дисквалификации в силе, то отбывать её Ливо начнёт прямо со дня оглашения вердикта. Таким образом, его выход на лёд — это не амнистия, а скорее отсрочка исполнения приговора.

Наказание в виде двухматчевого отстранения Ливо получил в мае. Причиной стал его пропуск торжественной церемонии закрытия сезона КХЛ, где он, к слову, был признан самым ценным игроком регулярки.

Похожий проступок совершил и защитник СКА Тревор Мёрфи, но его история закончилась хорошо. Апелляция хоккеиста была удовлетворена. Юристы доказали, что у Мёрфи не было физической и легальной возможности прилететь на церемонию, поэтому все санкции с него сняли.

В сезоне 2025/26 КХЛ ввела несколько новых правил, ужесточающих дисциплину. Например, теперь за бросок по воротам после свистка игрок может получить 10-минутный штраф. А если тренерский штаб провалит видеопросмотр (челлендж), команда не просто получит малый штраф, но и вбрасывание перенесут в её зону защиты.

Похожие записи
0
06.09.2025
Спорт

Нэйтан Тодд прокомментировал слухи о конфликте с Джошем Ливо в «Салавате Юлаеве»

нэйтан тодд
Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд прокомментировал сплетни о ссоре с Джошем Ливо. Хоккеист уверяет: никакой вражды не было, а виной всему травмы.
0
21.08.2025
Спорт

Баширов раскрыл детали разрыва с Ливо

джош ливо
Джошуа Ливо покинул «Салават Юлаев». Гендиректор Ринат Баширов рассказал, что дело не в простом капризе, а в долгой истории с паспортом и нежелании игрока выступать за клуб.
0
16.08.2025
Спорт

Перешедший в «Трактор» экс-форвард «Салавата Юлаева» будет зарабатывать меньше

форвард салавата юлаева джошуа ливо
Бывший нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо продолжит карьеру в «Тракторе» с окладом 90 млн рублей в год.
0
14.08.2025
Спорт

Коваленко: уход Ливо из «Салавата Юлаева» мог навредить имиджу КХЛ

джош ливо
Скандал с уходом Джоша Ливо мог дорого обойтись «Салавату». Олимпийский чемпион Андрей Коваленко считает, что клуб был на грани репутационной катастрофы.
0
13.08.2025
Спорт

КХЛ заблокировала расторжение контракта «Салавата» с Джошуа Ливо

джош ливо
Континентальная хоккейная лига не дала «Салавату Юлаеву» аннулировать контракт с Джошуа Ливо. Уфимцы пытались сэкономить, но теперь дело пахнет судом.
0
12.08.2025
Спорт

«Салават Юлаев» расторг контракт с лучшим снайпером КХЛ Джошем Ливо

форвард салавата юлаева джошуа ливо
«Салават Юлаев» разорвал контракт с лучшим снайпером лиги Джошем Ливо. Официально — опоздал на сборы. Неофициально — клуб экономит около 30 млн рублей.
