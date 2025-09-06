В КХЛ разъяснили допуск хоккеиста «Трактора» Ливо к играм сезона

Форвард «Трактора» Джошуа Ливо, отстранённый на два матча, внезапно появился в первой игре сезона. КХЛ дала зелёный свет из-за поданной апелляции. Разбирательство продолжается.

Канадский легионер «Трактора» Джошуа Ливо, несмотря на весенний бан, спокойно вышел на лёд в стартовом матче сезона. Ситуацию пришлось прояснять Континентальной хоккейной лиге, которая и выносила решение о наказании. Фанаты были в недоумении, но у клуба оказался юридический козырь в рукаве.

Всё дело в апелляции, которую игрок подал в дисциплинарный комитет. Рассмотрение его жалобы ещё не завершено, и вердикт не вынесен. Поэтому лига временно допустила хоккеиста к участию в чемпионате, пока бюрократическая машина делает свою работу.

Если комитет в итоге оставит решение о дисквалификации в силе, то отбывать её Ливо начнёт прямо со дня оглашения вердикта. Таким образом, его выход на лёд — это не амнистия, а скорее отсрочка исполнения приговора.

Наказание в виде двухматчевого отстранения Ливо получил в мае. Причиной стал его пропуск торжественной церемонии закрытия сезона КХЛ, где он, к слову, был признан самым ценным игроком регулярки.

Похожий проступок совершил и защитник СКА Тревор Мёрфи, но его история закончилась хорошо. Апелляция хоккеиста была удовлетворена. Юристы доказали, что у Мёрфи не было физической и легальной возможности прилететь на церемонию, поэтому все санкции с него сняли.