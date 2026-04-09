В КХЛ рассказали, есть ли у «Салавата Юлаева» долги перед игроками

Уфимский клуб ведёт плей-офф на фоне налоговых претензий, однако лига подтвердила отсутствие задолженности перед хоккеистами.

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги официально опровергла наличие у «Салавата Юлаева» задолженности по оплате труда.

«По состоянию на 08.04.2026 у „Салавата Юлаева» нет задолженности по заработной плате. Вопросы, касающиеся иных аспектов финансовой деятельности, находятся в компетенции администрации клуба», — говорится в ответе пресс-службы КХЛ изданию «Чемпионат».

Поводом для запроса стала информация об ограничении операций по банковским счетам уфимского клуба. По данным источников, Федеральная налоговая служба заблокировала пять счетов «Салавата» из-за долга перед ведомством на сумму 87 млн рублей.

Напомним, 20 февраля 2026 года ФНС уже блокировала банковские счета «Салавата Юлаева» — тогда задолженность перед налоговым органом составляла 84,2 млн рублей. Это была вторая блокировка счетов клуба в 2026 году.

В начале февраля 2026 года генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил о погашении долговых обязательств на сумму 700 млн рублей, тогда как остаток задолженности составлял около 160 млн рублей

По данным РБК Уфа, в августе 2024 года власти Башкирии погасили долги клуба на сумму 1,2 млрд рублей — без этого КХЛ не допустила бы «Салават» к новому сезону. В начале 2026 года судебные приставы взыскали с клуба ещё 270 млн рублей по мировым соглашениям с фондом «Урал» и компанией «Иремель-Инвест».

В октябре 2024 года Государственная трудовая инспекция выносила клубу предостережение из-за задолженности по оплате труда сотрудников, игрокам тогда задержали выплаты на месяц. Финансовые трудности не помешали «Салавату» выйти в четвертьфинал Кубка Гагарина — 2026, где уфимцы встретились с ярославским «Локомотивом».