В ФК «Уфа» сменилось руководство: пост гендиректора занял Марат Шмаков

Ключевая миссия для нового менеджмента — уверенно закрепиться в Первой лиге

В футбольном клубе «Уфа» серьёзные кадровые перестановки, о чём сообщает РБК Уфа. Теперь у руля команды встал Марат Шмаков, который ранее заведовал финансами организации. Он уже заявил, что намерен приумножить достижения и сделать проект интереснее.

Ключевая миссия для нового менеджмента — уверенно закрепиться в Первой лиге. Шмаков делает ставку на развитие клубной школы и поиск молодых дарований, способных усилить состав. Болельщикам пообещали интригующие трансферы в ближайшее время.

Этот оптимизм появился на фоне не самых радужных итогов. Команда под руководством Омари Тетрадзе с большим трудом сохранила прописку в дивизионе, закончив чемпионат на 15-й строчке из 18. Задачу тренер выполнил, поэтому его контракт будет продлён.

Предшественник Шмакова, Сергей Фельдман, покинул свой пост, проработав в клубе чуть больше года. Ему выразили благодарность за проделанную работу.

Несмотря на перестановки в кабинетах, на тренерском мостике сохраняется стабильность. От Омари Тетрадзе ждут, что он сможет удержать команду на плаву и показывать достойную игру без нервной концовки, как в прошлом сезоне.

Финансовые дела клуба требуют перезагрузки. Чистая прибыль спикировала до 4 миллионов рублей, это худший результат с 2013 года. Выручка от деятельности тоже достигла исторического дна, упав почти на четверть до 33,5 млн. Неприятная тенденция к снижению наблюдается уже второй год подряд.

Корни проблем уходят в 2022 год, когда команда попрощалась с Премьер-Лигой. Вылет из элитного дивизиона моментально обрубил доходы от телетрансляций. Вслед за этим от клуба отвернулся и крупный титульный спонсор. Поступления от продажи билетов и атрибутики тоже не радуют, принося лишь малую долю в общую копилку.

Самое занятное, что при падающих доходах расходы только растут. Фонд оплаты труда, например, подрос на 9%, перевалив за 277 миллионов рублей. При этом общие денежные поступления в клуб увеличились, но почти вся сумма — это бюджетные вливания от республики. Клуб превратился в пациента на государственной капельнице, не способного зарабатывать самостоятельно.

Выходов из финансового штопора несколько. В современном спорте клубы стараются не сидеть на одной трубе, а диверсифицировать доходы: качают бренд в соцсетях, ищут пачку мелких спонсоров вместо одного крупного, развивают цифровые сервисы. Некоторые даже осваивают финансовые инструменты вроде BNPL, чтобы покупать игроков в рассрочку, не перегружая бюджет.