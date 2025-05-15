В Башкирии ушел из жизни Андрей Прокопов, руководитель спортуправления Салавата

Этой ночью не стало Андрея Прокопова — начальника спортуправления башкирского Салавата. Об этом сообщили в администрации города.

Андрей Анатольевич был не просто чиновником в костюме. Он — настоящая легенда башкирского баскетбола, тренер от бога и человек с огромным сердцем.

Даже занимая высокий пост, Прокопов продолжал тренировать ребят, занимался с ними на площадке и делал из обычных салаватских школьников чемпионов. Его команды гремели на всю Россию.

Коллеги говорят, что он заражал всех своей невероятной энергией и постоянно шутил. Был из тех редких людей во власти, к кому можно было просто подойти и решить вопрос без бюрократии.

Причина смерти пока не называется. Администрация Салавата уже выразила соболезнования семье Прокопова.

А мы скажем так — спорт в маленьких городах держится именно на таких фанатах своего дела. Когда уходят такие люди — это потеря не только для родных, но и для всего города.