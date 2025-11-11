0
5 часов
Спорт

В Башкирии стартовал отбор в команду пловцов-экстремалов

В Башкирии проходит чемпионат по зимнему плаванию для формирования сборной. 60 спортсменов соревнуются на озере Тёплом в Уфе за право представлять республику на всероссийском уровне.
женщина возле уличного бассейна
©Федерация зимнего плавания Башкирии

В Башкирии формируют сборную республики по зимнему плаванию. Лучшие спортсмены представят регион на всероссийских соревнованиях и получат шанс войти в состав национальной команды. Отбор проходит в рамках Чемпионата республики, который стартовал в Уфе на озере Тёплом, сообщает Уфа1.

В чемпионате участвуют 60 пловцов из девяти клубов региона. Спортсмены представляют Уфу, Стерлитамак, Октябрьский, Учалы, Нефтекамск, Белебей, Белорецк, Туймазы и Давлеканово. Они соревнуются в трёх дисциплинах: брасс, вольный стиль и баттерфляй. Дистанции варьируются от 25 до 100 метров.

Создание сборной стало возможным благодаря активному развитию зимнего плавания в регионе. Федерация зимнего плавания Башкирии входит в тройку лидеров по числу участников и уровню организации соревнований в России. В республике официально действуют девять клубов, самый крупный из которых — уфимские «Белые куницы» — насчитывает более 2000 человек.

Интерес к «моржеванию» поддерживается развитием инфраструктуры. В октябре 2025 года в уфимском микрорайоне Инорс открылся новый центр зимнего плавания с 25-метровым бассейном и тёплыми раздевалками. Проект реализован на средства гранта Главы Башкирии. Также была модернизирована купель на озере Солдатском в парке имени Якутова, где установили компрессор для предотвращения замерзания воды.

