В Башкирии предложили запретить частным спортклубам без лицензии называться школами

Башкирия объявила войну частным спортивным школам без лицензий — Курултай региона предложил запретить им вообще называться школами. Инициатива уже на рассмотрении у Володина.

По данным источников, законопроект нацелен на «физкультурные организации», которые работают без образовательной лицензии, но при этом гордо именуют себя «школами».

Спортшколой по новым правилам сможет называться только та организация, которая имеет лицензию на образование и работает по официальным программам. Остальные — просто «физкультурно-спортивные организации». Никаких вам красивых вывесок.

Башкирские депутаты жёстко раскритиковали частников: мол, они только деньги зарабатывают в больших количествах, а на реальные достижения детей им всё равно. В отличие от государственных школ, которые пекутся о «физических, интеллектуальных и нравственных способностях».

Ещё один аргумент — в частных конторах тренерами могут работать даже судимые, а в лицензированных такого быть не может.

Защищать проект в Госдуме будет Рима Баталова из комитета по физкультуре.