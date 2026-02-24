0
6 часов
Спорт

«Уже чувствуется плей-офф»: Денис Ян — о возвращении и победе «Салавата Юлаева»

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян вернулся на лёд после паузы и сразу забил, однако уфимцы позволили сопернику отыграть два гола. Победу в овертайме принёс Евгений Кузнецов.
Денис Ян
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл новосибирскую «Сибирь» со счётом 3:2 в овертайме в рамках домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ 24 февраля на льду «Уфа-Арены». Нападающий Денис Ян, вернувшийся в состав после длительного отсутствия, рассказал о своих впечатлениях пресс-службе клуба.

Как Ян и Броссо вывели «Салават Юлаев» вперёд

Ян открыл счёт на 24-й минуте, реализовав выход один на один с вратарём после точной передачи партнёров. Форвард отметил, что ему оставалось лишь завершить атаку броском. Спустя минуту Девин Броссо удвоил преимущество хозяев — счёт стал 2:0.

Почему уфимцы упустили преимущество в два гола

Однако после этого уфимцы сбавили темп. Тейлор Бек на 36-й минуте сократил разрыв, а Семён Кошелев в третьем периоде сравнял счёт. По словам Яна, команда потеряла контроль над игрой и снизила интенсивность. Тем не менее нападающий подчеркнул, что партнёры проявили характер и довели матч до победы.

Кузнецов забросил победную шайбу в овертайме

Победную шайбу в дополнительное время забросил Евгений Кузнецов. Ян отметил мощную поддержку трибун и сказал, что в преддверии плей-офф каждый матч воспринимается как решающий. Благодаря победе уфимцы набрали 64 очка и укрепились на пятом месте Восточной конференции.

Почему Козлов убирал Яна из состава

Напомним, Денис Ян не выходил на лёд с конца января по решению главного тренера Виктора Козлова. На матч с «Сибирью» тренерский штаб заявил форварда в четвёртое звено вместе с Владимиром Бутузовым и Артёмом Пименовым, сообщает издание «Бизнес-газета». Ранее в сезоне Ян уже пропускал длительный период — с октября по ноябрь 2025 года — из-за травмы, которую получил при блокировке броска в матче против той же «Сибири».

Результат победы над «Сибирью»

Перед матчем с «Сибирью» «Салават Юлаев» уступил на домашнем льду московскому «Спартаку» со счётом 3:5 — команда допустила слишком много удалений. В игре с «Сибирью» уфимцы исправили ситуацию, показав характер в матче с прямым конкурентом по конференции.

По данным турнирной таблицы КХЛ, после победы над «Сибирью» «Салават Юлаев» набрал 64 очка в 58 матчах и укрепился на пятом месте Восточной конференции. «Сибирь» осталась на восьмой строчке с 58 очками. До конца регулярного чемпионата уфимцы продолжают бороться за более высокий посев перед плей-офф.

Похожие записи
0
24.02.2026
Спорт

Козлов после победы над «Сибирью»: «Не лучший матч, но два очка — наши»

Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру с «Сибирью», которую уфимцы выиграли в овертайме. Наставник указал на недоработки команды, но остался доволен результатом.
0
24.02.2026
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в овертайме и закрепился на пятом месте

хоккеисты
Евгений Кузнецов принес уфимскому клубу важнейшие два очка. Хозяева льда упустили преимущество в две шайбы, но смогли дожать соперника.
0
22.02.2026
Спорт

Жаровский назвал удаления основной причиной поражения «Салавата Юлаева» в игре со «Спартаком»

Александр Жаровский
Нападающий уфимского клуба Александр Жаровский прокомментировал проигрыш «Спартаку» со счётом 3:5 и рассказал о своём голе, забитом в день рождения.
0
22.02.2026
Спорт

«Ощущение, что хожу голым по улице»: гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал о тяжёлом старте сезона

ринат Баширов
Гендиректор уфимского клуба Ринат Баширов признался, что начало сезона 2025/26 стало для руководства настоящим испытанием.
0
22.02.2026
Спорт

Баширов рассказал о попытке увести Козлова из «Салавата Юлаева»

виктор козлов
Гендиректор уфимского клуба признался, что летом 2025 года топовая команда Запада пыталась переманить главного тренера Виктора Козлова.
Главная
MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.