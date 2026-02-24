«Уже чувствуется плей-офф»: Денис Ян — о возвращении и победе «Салавата Юлаева»

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян вернулся на лёд после паузы и сразу забил, однако уфимцы позволили сопернику отыграть два гола. Победу в овертайме принёс Евгений Кузнецов.

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл новосибирскую «Сибирь» со счётом 3:2 в овертайме в рамках домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ 24 февраля на льду «Уфа-Арены». Нападающий Денис Ян, вернувшийся в состав после длительного отсутствия, рассказал о своих впечатлениях пресс-службе клуба.

Как Ян и Броссо вывели «Салават Юлаев» вперёд

Ян открыл счёт на 24-й минуте, реализовав выход один на один с вратарём после точной передачи партнёров. Форвард отметил, что ему оставалось лишь завершить атаку броском. Спустя минуту Девин Броссо удвоил преимущество хозяев — счёт стал 2:0.

Почему уфимцы упустили преимущество в два гола

Однако после этого уфимцы сбавили темп. Тейлор Бек на 36-й минуте сократил разрыв, а Семён Кошелев в третьем периоде сравнял счёт. По словам Яна, команда потеряла контроль над игрой и снизила интенсивность. Тем не менее нападающий подчеркнул, что партнёры проявили характер и довели матч до победы.

Кузнецов забросил победную шайбу в овертайме

Победную шайбу в дополнительное время забросил Евгений Кузнецов. Ян отметил мощную поддержку трибун и сказал, что в преддверии плей-офф каждый матч воспринимается как решающий. Благодаря победе уфимцы набрали 64 очка и укрепились на пятом месте Восточной конференции.

Почему Козлов убирал Яна из состава

Напомним, Денис Ян не выходил на лёд с конца января по решению главного тренера Виктора Козлова. На матч с «Сибирью» тренерский штаб заявил форварда в четвёртое звено вместе с Владимиром Бутузовым и Артёмом Пименовым, сообщает издание «Бизнес-газета». Ранее в сезоне Ян уже пропускал длительный период — с октября по ноябрь 2025 года — из-за травмы, которую получил при блокировке броска в матче против той же «Сибири».

Результат победы над «Сибирью»

Перед матчем с «Сибирью» «Салават Юлаев» уступил на домашнем льду московскому «Спартаку» со счётом 3:5 — команда допустила слишком много удалений. В игре с «Сибирью» уфимцы исправили ситуацию, показав характер в матче с прямым конкурентом по конференции.

По данным турнирной таблицы КХЛ, после победы над «Сибирью» «Салават Юлаев» набрал 64 очка в 58 матчах и укрепился на пятом месте Восточной конференции. «Сибирь» осталась на восьмой строчке с 58 очками. До конца регулярного чемпионата уфимцы продолжают бороться за более высокий посев перед плей-офф.