Уфимцы снова уступили: форвард «Салавата Юлаева» Хохряков назвал причину лузстрика

Форвард уфимцев Пётр Хохряков считает, что два поражения от «Автомобилиста» — результат плохой дисциплины и ненужных удалений. Команда не смогла вернуться в игру после двух быстрых шайб, и теперь меньшинство требует серьёзной работы.
петр хохряков
Поражение со счётом 2:4 стало для «Салавата Юлаева» вторым подряд в матчах против «Автомобилиста», и нападающий уфимцев Пётр Хохряков в послематчевом интервью объяснил, что стало камнем преткновения для команды. Два быстрых гола в ворота юлаевцев, по сути, предрешили исход встречи.

Главной причиной неудач, по мнению хоккеиста, стала игровая дисциплина, которая дала сбой. Команда слишком часто получала штрафные минуты, чем умело воспользовался соперник. После счёта 0:2 вернуться в игру было почти нереально, поэтому теперь клубу предстоит серьёзно поработать над игрой в меньшинстве.

Защита «Салавата» в начале матча напоминала решето, через которое проходили атаки противника. Хохряков прямо заявил о необходимости «подтянуть» действия в неравных составах.

Спортсмен также опроверг предположение, что команда целенаправленно «жалась к воротам» во втором периоде. Он считает, что хоккеисты просто затягивали свои смены на льду, из-за чего теряли силы и вынужденно садились в глубокую оборону.

Это уже не первый звонок для тренерского штаба Виктора Козлова. Начало сезона 2025/2026 для уфимского клуба складывается непросто.

Согласно официальной статистике КХЛ на сентябрь 2025 года, в трёх стартовых матчах «Салават Юлаев» одержал всего одну победу при двух поражениях. Общая разница заброшенных и пропущенных шайб также отрицательная — 7-10.

Более того, по данным спортивных аналитиков, атака юлаевцев пока не блещет результативностью. По состоянию на середину сентября 2025 года, команда является одной из самых малозабивающих в Восточной конференции: на её счету всего девять голов.

