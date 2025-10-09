0
2 часа
Спорт

Уфимцы провалили выездной матч против московского «Динамо»

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл московскому «Динамо» 1:4. Команда вроде бы и контролировала игру, но шайба в ворота просто не шла. Гол престижа на счету Цулыгина.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Поездка в столицу для «Салавата Юлаева» оказалась абсолютно провальной. По итогам матча чемпионата КХЛ, уфимская команда уступила московскому «Динамо», пропустив четыре шайбы и ответив лишь одной.

Начало матча выдалось нервным. Юлаевцы назначили пару удалений, но героически отбились. Однако москвичи всё равно нашли свою игру и дважды поразили ворота гостей ещё в первом периоде. Причём одна из шайб залетела, когда динамовцы играли в меньшинстве.

Во втором отрезке игры у уфимцев забрезжила надежда. Защитник Ярослав Цулыгин внезапно подключился к атаке и сократил отставание. Казалось, вот он, переломный момент, и сейчас наши парни камбэкнут.

Но радовались болельщики из Башкирии недолго. Хозяева льда быстро восстановили комфортный разрыв в счёте. После этого игра превратилась в осаду ворот «Динамо», но голкипер Владислав Подъяпольский был словно неприступная крепость.

Заключительная двадцатиминутка окончательно расставила всё по местам. Динамовцы подловили уфимцев на ошибке и забросили четвёртую шайбу. Юлаевцы после этого даже проявили характер, выстояв втроём против пятерых, но на итоговый счёт это уже не повлияло.

