Спорт

Уфимцы не смогли переломить серию поражений от «Автомобилиста»

Уфимский клуб во второй раз в сезоне уступил екатеринбургским хоккеистам, проиграв на выезде 2:4.
Башкирские хоккеисты во второй раз за сезон не смогли одолеть «Автомобилист». На льду «УГМК-Арены» уфимцы уступили со счётом 2:4.

Героем вечера для хозяев стал Брукс Мэйсек, оформивший дубль. К победе екатеринбуржцев также приложили руку Александр Шаров и Данил Романцев. За гостей дважды поражал ворота соперника Данил Алалыкин.

Для «Автомобилиста» это уже третий триумф кряду в регулярке КХЛ. Команда набирает обороты после не самого удачного старта сезона.

Ранее в этом чемпионате соперники уже скрещивали клюшки — тогда екатеринбуржцы также были сильнее с результатом 4:1.

До встречи с уфимцами «Автомобилист» имел в активе одно поражение от «Лады» (3:4) и яркую победу над казанским «Ак Барсом» (6:3). У «Салавата» в копилке одно поражение от нижегородского «Торпедо» и овертаймная победа над магнитогорским «Металлургом».

Похожие записи
11.09.2025
Спорт

Хотел доказать их ошибку: Уилсон честно высказался о работе с Козловым

скотт уилсон
Экс-нападающий «Салавата» Скотт Уилсон рассказал, как Виктор Козлов помог ему выйти из карьерного тупика после «Металлурга». Хоккеист признался, что хотел утереть нос бывшему клубу.
11.09.2025
Спорт

Скотт Уилсон назвал причину ухода из «Салавата Юлаева»

скотт уилсон
Канадский экс-форвард «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон внезапно заговорил. Он утверждает, что клуб не смог удержать его и других игроков из-за нехватки денег.
09.09.2025
Спорт

Автор победного гола Хмелевский – об игре с «Металлургом» и настрое команды

хоккеисты
Форвард «Салавата Юлаева» Саша Хмелевский — о победе над «Металлургом». Рассказал про крутую игру вратаря, голевой пас-конфетку и запредельный настрой молодой команды на новый сезон.
09.09.2025
Спорт

Денис Ян о победе над «Металлургом»: «Приятно забивать, но впереди много работы»

денис ян
Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян после волевой победы над «Металлургом» (3:2) раскрыл, как его дубль поднял боевой дух и почему уфимские фанаты решают.
09.09.2025
Спорт

Козлов о победе над «Металлургом»: «Тяжёлый матч, много оборонялись»

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов объяснил, за счёт чего команда одолела «Металлург» 3:2. Ключ к успеху — характер и феноменальная игра вратаря. Но праздновать рано.
