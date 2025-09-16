Уфимцы не смогли переломить серию поражений от «Автомобилиста»

Уфимский клуб во второй раз в сезоне уступил екатеринбургским хоккеистам, проиграв на выезде 2:4.

Башкирские хоккеисты во второй раз за сезон не смогли одолеть «Автомобилист». На льду «УГМК-Арены» уфимцы уступили со счётом 2:4.

Героем вечера для хозяев стал Брукс Мэйсек, оформивший дубль. К победе екатеринбуржцев также приложили руку Александр Шаров и Данил Романцев. За гостей дважды поражал ворота соперника Данил Алалыкин.

Для «Автомобилиста» это уже третий триумф кряду в регулярке КХЛ. Команда набирает обороты после не самого удачного старта сезона.

Ранее в этом чемпионате соперники уже скрещивали клюшки — тогда екатеринбуржцы также были сильнее с результатом 4:1.

До встречи с уфимцами «Автомобилист» имел в активе одно поражение от «Лады» (3:4) и яркую победу над казанским «Ак Барсом» (6:3). У «Салавата» в копилке одно поражение от нижегородского «Торпедо» и овертаймная победа над магнитогорским «Металлургом».