Уфимский «Салават Юлаев» ждут перемены после разгрома от «Ак Барса»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов жёстко раскритиковал игру команды в матче с «Ак Барсом». Он назвал хоккей «детским» и пообещал перестроить тактику.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов собирается кардинально менять игру команды. Уфимцы потерпели поражение в матче с «Ак Барсом» со счётом 1:4, и теперь наставник ищет рецепт побед. Об этом он заявил после игры, его слова передаёт пресс-служба хоккейного клуба.

По мнению Козлова, уфимцы неплохо стартовали. Но затем всё пошло не по плану. Пара быстрых шайб от казанцев сломали настрой юлаевцев. Команда посыпалась, как карточный домик, и уже не смогла вернуться в игру.

Наставник остался крайне недоволен тем, как его подопечные проигрывали силовую борьбу и допускали частые ошибки при передачах. Он подчеркнул, что коллективу необходимо действовать на льду гораздо чётче и проявлять больше терпения, даже если нужно отыгрываться.

Чтобы как-то взбодрить состав, тренерский штаб даже убрал с ворот Александра Самонова. Вместо него на лёд выпустили Вячеслава Вязового. Также стало известно, что матч из-за повреждений пропустили Данил Алалыкин и Шакир Набиев.

Причиной провала во втором отрезке матча Козлов прямо назвал «детский хоккей». Он считает, что игрокам давно пора взрослеть. Особенно когда дело касается вывода шайбы из своей зоны, где ошибки недопустимы.

Наставник признал, что текущий игровой стиль не подходит под имеющийся состав хоккеистов. Поэтому в ближайшее время команду ждут тактические перестроения. У тренера уже есть идеи, как заставить механизм снова работать и начать выигрывать.