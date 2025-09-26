0
Спорт

Уфимский «Салават Юлаев» усилился двукратным чемпионом КХЛ

«Салават Юлаев» пытается выбраться из кризиса, подписывая пробные контракты с форвардами Александром Хохлачевым и Антоном Берлевым.
хоккеисты Хохлачев и Берлев
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» предпринял попытку встряхнуть состав, пригласив на просмотр двух нападающих. По данным пресс-службы клуба, пробные контракты заключены с Александром Хохлачевым и Антоном Берлевым.

Главной звездой этого пополнения стал 32-летний Александр Хохлачев. Сезон он начинал в тольяттинской «Ладе», но после трех матчей клуб расторг с ним соглашение. Теперь форвард, дважды поднимавший над головой Кубок Гагарина, попробует закрепиться в башкирской команде.

За плечами спортсмена почти 600 игр в КХЛ, в которых он набрал 323 очка. В его коллекции есть медали молодежного чемпионата мира и даже опыт игры в НХЛ за «Бостон».

Второй новобранец — 31-летний Антон Берлев. Прошлый сезон он метался между «Сибирью» и «Торпедо». Его статистика скромнее: 143 матча в лиге и 56 набранных очков. Для него это тоже шанс перезапустить карьеру в Уфе.

Такие пробные контракты — обычная практика для клубов, ищущих недорогое усиление. По информации инсайдеров, зарплата каждого из новичков в Уфе составит 100 тысяч рублей в месяц, что является минимальной ставкой для лиги.

Подписания произошли на фоне провального старта «юлаевцев» в чемпионате. Команда после семи матчей болтается на последнем месте в таблице Восточной конференции, имея в активе всего четыре очка.

