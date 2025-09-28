0
2 часа
Спорт

Уфимский «Салават Юлаев» провалил шестую игру подряд

Уфимский «Салават Юлаев» снова проиграл, на этот раз «Авангарду» со счётом 2:5. Это шестое поражение подряд и худший старт команды за последние 10 лет.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Печальная серия для уфимского хоккея продолжается. На «Уфа-Арене» «Салават Юлаев» потерпел шестое поражение кряду, увязнув на дне турнирной таблицы. Тучи над тренерским штабом Виктора Козлова сгущаются с каждой игрой, а болельщики всё чаще задаются вопросом, когда закончится этот кризис.

Матч против омского «Авангарда» закончился разгромом 2:5. Гости из Омска чувствовали себя на льду как рыба в воде и доминировали на протяжении большей части встречи. Победу «ястребам» обеспечили точные броски Александра Волкова, Вячеслава Войнова, Семена Чистякова, Эндрю Потуральски и Константина Окулова.

Для уфимцев нашлись и свои небольшие поводы для радости. Восемнадцатилетний Александр Жаровский забил свой первый гол в Континентальной хоккейной лиге. Компанию ему составил Владислав Ефремов, также отметившийся заброшенной шайбой.

Но два гола не спасли ситуацию. Команда Виктора Козлова с четырьмя очками в активе скатилась на 11-ю строчку в Восточной конференции. Перспективы выхода в плей-офф при такой игре выглядят всё более туманными.

А вот у «Авангарда» дела идут отлично. Омский коллектив одержал семь побед в восьми матчах и уверенно закрепился на втором месте на Востоке. Команда явно нацелена на самые высокие места в этом сезоне.

Текущая серия из шести поражений — худший старт сезона для «Салавата Юлаева» за последние десять лет. Команда не начинала чемпионат с такой затяжной серии неудач с 2015 года.

