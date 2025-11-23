0
Спорт

Уфимский «Салават Юлаев» прервал серию поражений победой над «Нефтехимиком»

Уфимский клуб одержал долгожданную победу на выезде. Проигрывая по ходу встречи, «юлаевцы» забили в меньшинстве и дожали соперника в финальной трети.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Встреча «Салавата Юлаева» с «Нефтехимиком» в Нижнекамске завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей из Башкирии, следует из итогового протокола матча, опубликованного пресс-службой КХЛ. Игра на «Нефтехим-Арене» складывалась непросто для подопечных Виктора Козлова, которым пришлось отыгрываться после неудачного старта.

Хозяева льда открыли счет ближе к первому перерыву. На 18-й минуте Никита Хоружев воспользовался передачами Николишина и Пастухова, распечатав ворота уфимцев. «Нефтехимик» владел инициативой и ушел в раздевалку лидером, оставив гостей размышлять над тактикой в паузе.

Переломный момент наступил в середине матча, причем в ситуации, когда забивать должны были нижнекамцы. На 30-й минуте, играя в численном меньшинстве, форвард «Салавата» Владислав Ефремов сорвался в контратаку и сравнял цифры на табло. Этот гол заметно взбодрил приезжую команду.

Развязка наступила в заключительной двадцатиминутке. Сначала Александр Жаровский реализовал большинство, впервые в матче выведя Уфу вперед. А спустя всего минуту капитан «зеленых» Григорий Панин закрепил успех точным броском, установив окончательный результат. Оставшегося времени «волкам» не хватило даже для сокращения разрыва.

Этой победой «Салават Юлаев» прервал затяжную серию неудач. До визита в Татарстан команда проиграла три матча подряд и пять из шести последних встреч. Успех в Нижнекамске позволил немного выдохнуть тренерскому штабу.

Турнирное положение уфимцев перед игрой выглядело удручающе — клуб скатился на десятую строчку Восточной конференции. Победа над прямым конкурентом (Нижнекамск также борется за кубковую восьмерку) стала критически важной для возвращения в зону плей-офф.

