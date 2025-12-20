Уфимец Семен Елистратов выиграл чемпионат России по шорт-треку в Санкт-Петербурге

19 декабря олимпийский чемпион из Уфы Семен Елистратов занял первое место на дистанции 1500 метров. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге. Судьбу золотой медали решили сотые доли секунды.

Результаты забега

Елистратов показал лучшее время в финале — 2 минуты 17,868 секунды. Борьба за лидерство шла до самого финиша: уфимец опередил ближайшего преследователя меньше чем на корпус конька.

Тройка призеров на дистанции 1500 метров:

Семен Елистратов (Башкортостан) — 2:17,868. Валентин Кобызев — отставание +0,016 секунды. Максим Шевелев — уступил победителю менее 0,05 секунды.

По данным Минспорта Башкирии, Елистратов, который также является офицером Росгвардии, подтвердил статус лидера национальной сборной.

Семен Елистратов удерживает лидерство в российском шорт-треке на протяжении всего года. Ранее, в марте 2025 года, на чемпионате России в Уфе он также завоевал золото в многоборье.

Победа Елистратова укрепляет позиции региона в спортивном рейтинге страны. В конце ноября Минспорт РФ признал Башкирию лауреатом национальной премии в номинации «Регион России» за вклад в развитие спорта. В Уфе утвердили проект нового спортивного комплекса, который должен увеличить число занимающихся физкультурой горожан.