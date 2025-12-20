0
4 часа
Спорт

Уфимец Семен Елистратов выиграл чемпионат России по шорт-треку в Санкт-Петербурге

19 декабря олимпийский чемпион из Уфы Семен Елистратов занял первое место на дистанции 1500 метров. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге. Судьбу золотой медали решили сотые доли секунды.
Семен Елистратов
©https://vk.com/semen_elistratov

Результаты забега

Елистратов показал лучшее время в финале — 2 минуты 17,868 секунды. Борьба за лидерство шла до самого финиша: уфимец опередил ближайшего преследователя меньше чем на корпус конька.

Тройка призеров на дистанции 1500 метров:

  1. Семен Елистратов (Башкортостан) — 2:17,868.
  2. Валентин Кобызев — отставание +0,016 секунды.
  3. Максим Шевелев — уступил победителю менее 0,05 секунды.

По данным Минспорта Башкирии, Елистратов, который также является офицером Росгвардии, подтвердил статус лидера национальной сборной.

Семен Елистратов удерживает лидерство в российском шорт-треке на протяжении всего года. Ранее, в марте 2025 года, на чемпионате России в Уфе он также завоевал золото в многоборье.

Победа Елистратова укрепляет позиции региона в спортивном рейтинге страны. В конце ноября Минспорт РФ признал Башкирию лауреатом национальной премии в номинации «Регион России» за вклад в развитие спорта. В Уфе утвердили проект нового спортивного комплекса, который должен увеличить число занимающихся физкультурой горожан.

Похожие записи
0
20.12.2025
Новости

В Уфе на Первомайской появился памятник архитектору Маргарите Куприяновой

маргарита Куприянова
В декабре 2025 года в Черниковке установили бронзовую скульптуру главного архитектора района Маргариты Куприяновой. Памятник находится на аллее рядом с площадью Орджоникидзе, в окружении знаменитых «восьмиэтажек».
0
20.12.2025
Новости

Глава Башкирии показал зимний выпас лошадей и предупредил водителей

лошади на выпасе зимой
Глава Башкирии опубликовал в соцсетях фотографии лошадей на тебеневке. Вместе с кадрами зимней природы 19 декабря он обратился к автомобилистам с просьбой быть внимательнее на дорогах.
0
20.12.2025
Здоровье

Вирусологи призвали носить маски из-за риска вспышки гонконгского гриппа

девушка лежит с простудой
Врачи предупредили об угрозе новой пандемии, которую могут вызвать мутирующие штаммы гриппа H3N2 и H5N1. Чтобы сдержать распространение инфекции, специалисты советуют вакцинироваться и использовать респираторы в людных местах.
-1
20.12.2025
Экономика

Башкирия продала Иглинский весовой завод нижегородской фирме за 30,9 млн рублей

ворота при входе на завод
Минземимущество Башкирии продало 100% акций АО «Иглинский весовой завод». Покупателем стала компания «РС-Банкрот» из Нижнего Новгорода. Сумма сделки составила 30,9 млн рублей.
0
20.12.2025
Новости

Власти Башкирии переселили 14 семей из аварийных домов в новостройку

ключи на ладони
В поселке Чишмы (Башкирия) завершилось расселение трех ветхих домов. Глава района Ришат Мансуров вручил жильцам ключи от квартир в новом здании на улице Центральной, 26.
0
20.12.2025
Экономика

В Башкирии спрос на красную икру вырос на 13%

крупный план бутербродов с красной икрой
Жители республики в 2025 году стали чаще покупать красную икру — продажи увеличились на 13% по сравнению с 2024 годом. Спрос вырос на фоне падения стоимости: килограмм деликатеса подешевел на 8% до 8970 рублей.
0
20.12.2025
Экономика

ЦБ внес уфимский «Ломбард СБС» в черный список нелегальных кредиторов

рубли монетами
Банк России 18 декабря 2025 года внес уфимское ООО «Ломбард СБС» в список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Компания отмечена как нелегальный кредитор и теперь числится
0
20.12.2025
Новости

Резиденция Кыш Бабая в Башкирии открылась у шихана Торатау: график работы и цены на вход

башкирский кыш бабай
20 декабря в 13:00 у подножия шихана Торатау в Ишимбайском районе заработала резиденция Кыш Бабая. Башкирский Дед Мороз и его внучка Кархылыу принимают гостей в юрте ежедневно до конца зимних каникул.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.