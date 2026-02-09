0
2 часа
Спорт

Уфимец Иван Гаврилов выиграл четвертый этап чемпионата России по мотогонкам на льду

Гонщик из Уфы Иван Гаврилов одержал победу на домашнем четвертом этапе Личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Соревнования прошли 8-9 февраля на стадионе «Строитель» в Уфе.
В первый день соревнований Иван Гаврилов набрал 12 очков. Лидерство в субботу удерживал Никита Богданов из Уфы, однако падение привело к потере очков. Богданов получил ушибы, но смог вернуться на трассу в воскресенье.

Во второй соревновательный день Иван Гаврилов показал лучший результат, выиграв 4 из 5 заездов. Единственное поражение он потерпел от Никиты Богданова. По итогам воскресенья Гаврилов заработал 14 очков, а суммарно за этап — 26.

Второе место по итогам этапа занял Дмитрий Хомицевич из Каменска-Уральского. Третьим стал Никита Богданов из Уфы.

По итогам четырех этапов чемпионата лидирует Никита Богданов (112 очков). Второе место занимает Дмитрий Хомицевич (83 очка). Иван Гаврилов находится на третьей позиции с 85 очками.

Дмитрий Солянников из Уфы занимает четвертое место с 77 очками. Следующий этап чемпионата пройдет в Красногорске.

Ранее, в январе, Иван Гаврилов подтвердил статус чемпиона среди юниоров, выиграв Первенство России 2026 в Саранске. Там он набрал 28 очков из 30 возможных.Второе место занял Владислав Мартьянов из Шадринска, третье — Артем Мельников из Каменска-Уральского.

Иван Гаврилов выступает за ЦТВС имени Г. Кадырова. Его успехи способствуют укреплению позиций уфимских спортсменов в национальном чемпионате.

