«Уфе нужен тот, кто может забить»: Щитов раскрыл, зачем тонущему «Салавату Юлаеву» Броссо

«Динамо» обменяло Броссо в «Салават Юлаев» за 1 тысячу рублей. Экс-игрок КХЛ Щитов оценил переход форварда с зарплатой ₽50 млн.

19 октября в хоккейном мире случился один из самых дешёвых трансферов сезона: московское «Динамо» обменяло нападающего Девина Броссо в «Салават Юлаев» за денежную компенсацию в размере 1000 рублей. Это минимально возможная сумма обмена в КХЛ, фактически символический рубль. При этом зарплата 30-летнего канадца составляет от 40 до 50 миллионов рублей в год, пишет «Чемпионат».

Для «Динамо» это была операция по сбросу балласта. Броссо перешёл в московский клуб летом 2025-го из хабаровского «Амура», но в столице так и не выстрелил: за 12 матчей набрал всего 5 очков (4 гола + 1 передача) при показателе полезности минус 1. Среднее время на льду —11 минут 56 секунд. Уже в августе москвичи хотели отправить его обратно в китайский клуб, но дело не выгорело. Теперь «бело-голубые» просто освободили место в зарплатной ведомости, фактически отдав игрока почти даром.

А вот для «Салавата Юлаева» это была спасательная операция. Команда Виктора Козлова переживает жесточайший кризис: пять поражений подряд, всего 8 очков за 15 матчей и позорное последнее место в общей турнирной таблице КХЛ. Для сравнения: до ближайшей команды целых шесть очков. Последний разгром случился 17 октября — уфимцы уступили челябинскому «Трактору» со счётом 1:2, причём победную шайбу забросил бывший игрок «Салавата» Джошуа Ливо. Символичнее некуда.

В такой ситуации руководство клуба решило срочно усиливать атаку. Броссо подписал контракт на два года и уже 21 октября дебютировал за новую команду в матче против того самого «Трактора». Форвард вышел во втором звене вместе с Джеком Родевальдом и Максимом Кузнецовым.

Сам канадец встретил переход с энтузиазмом:

«Я невероятно рад присоединиться к команде. Хотелось бы помочь одержать как можно больше побед. У «Салавата» быстрая, молодая и талантливая команда. Все парни заряжены на упорную работу», — заявил нападающий в интервью пресс-службе.

Про болельщиков он тоже не забыл:

«В Уфе всегда было сложно играть — болельщики мощно и страстно поддерживают команду. Всегда считал, что фанаты «Салавата» одни из лучших в КХЛ».

Но что думают эксперты? Бывший хоккеист КХЛ Никита Щитов дал развёрнутый комментарий, и в нём — вся правда о проблемах уфимского клуба.

«Уфе нужен опытный, мастеровитый игрок, который может забить. Пока клуб испытывает с этим проблемы. Сейчас на первый план выходит молодой хоккеист — Жаровский. Неплохо играет, отдаёт голевые передачи. Возможно, Броссо придётся ко двору», — сказал Щитов.

Эксперт обратил внимание на статистику канадца: 172 игры в КХЛ и 81 очко (54 гола + 27 передач) — это означает, что почти в каждом втором матче форвард набирает очки. Неплохой показатель для команды, которая отчаянно нуждается в голах. До прихода в «Динамо» Броссо два сезона провёл в «Куньлуне», а в прошлом сезоне в «Амуре» за 33 матча набрал 22 очка (13+9).

Но у Щитова есть важное «но».

«Нужно, чтобы он пользу приносил и в обороне, а не только в атаке. Чтобы не было перекоса. «Салавату» нужны обоюдополезные игроки в атаке и в обороне. Если ты забиваешь, но не помогаешь в защите, то это накладывает отпечаток», — подчеркнул эксперт.

При этом Щитов верит в связку Броссо-Козлов.

«Виктор Козлов умеет работать с иностранцами. Они идут с ним поработать. Он — хороший тренер, положительный человек. Сложно спрогнозировать, как быстро адаптируется Броссо, вольётся в коллектив, но в лиге он сыграл почти 200 матчей. Он всё знает здесь. Если его берут, то Виктор Козлов понимает, как его использовать. Поэтому Броссо должен помочь на данном этапе», — резюмировал бывший хоккеист.

Интересная деталь: за четыре года в КХЛ Броссо ни разу не играл в плей-офф Кубка Гагарина. Теперь перед ним стоит задача посложнее — вытащить команду с последнего места турнирной таблицы. Сможет ли 30-летний канадец, купленный за тысячу рублей, стать тем самым спасательным кругом для тонущего «Салавата»? Покажет время. Но одно ясно точно: руководство уфимского клуба идёт ва-банк, а болельщики в «Уфа-Арене» ждут чуда.