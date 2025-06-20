Уфа станет хозяйкой женского чемпионата по боксу

Правительство Башкирии договорилось с Федерацией бокса РФ о проведении чемпионата России по женскому боксу в столице республики. Соглашение подписали на полях Петербургского международного экономического форума, сообщил премьер-министр региона Андрей Назаров.
Глава кабмина объяснил выбор Уфы логичными преимуществами республики. Регион располагает развитой спортивной инфраструктурой и богатым опытом организации крупных соревнований. Назаров подчеркнул искреннюю любовь башкортостанцев к спорту и уважение к атлетам.
Женский чемпионат России запланирован на ноябрь текущего года. Турнир станет продолжением традиции проведения главных боксерских турниров страны в различных регионах.
В Башкортостане боксом занимаются около девяти тысяч человек в сорока городах и районах. Эта статистика демонстрирует популярность единоборств среди местного населения и готовность региона принять масштабные соревнования.
Решение о проведении чемпионата в Уфе подтверждает растущий статус женского бокса в России. Ранее в 2023 году столица Башкортостана уже принимала аналогичный турнир, где 174 спортсменки из 49 регионов боролись за звание сильнейших.
Напомним, российские боксёрши показывают отличные результаты на международной арене. На чемпионате мира 2025 года в Сербии сборная России завоевала четыре золотые медали и заняла первое место в общекомандном зачёте. Чемпионками мира стали Нуне Асатрян, Елена Гапешина, Анастасия Шамонова и Салтанат Меденова.