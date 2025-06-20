Уфа станет хозяйкой женского чемпионата по боксу

Правительство Башкирии договорилось с Федерацией бокса РФ о проведении чемпионата России по женскому боксу в столице республики. Соглашение подписали на полях Петербургского международного экономического форума, сообщил премьер-министр региона Андрей Назаров.

Глава кабмина объяснил выбор Уфы логичными преимуществами республики. Регион располагает развитой спортивной инфраструктурой и богатым опытом организации крупных соревнований. Назаров подчеркнул искреннюю любовь башкортостанцев к спорту и уважение к атлетам.

Женский чемпионат России запланирован на ноябрь текущего года. Турнир станет продолжением традиции проведения главных боксерских турниров страны в различных регионах.

В Башкортостане боксом занимаются около девяти тысяч человек в сорока городах и районах. Эта статистика демонстрирует популярность единоборств среди местного населения и готовность региона принять масштабные соревнования.

Решение о проведении чемпионата в Уфе подтверждает растущий статус женского бокса в России. Ранее в 2023 году столица Башкортостана уже принимала аналогичный турнир, где 174 спортсменки из 49 регионов боролись за звание сильнейших.