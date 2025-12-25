0
48 минут
Спорт

Уфа примет Всемирные армейские игры в 2028 году

Столица Башкортостана получила право на проведение Всемирных армейских игр — 2028. На соревнования приедут профессиональные военные спортсмены и ветераны спецоперации, для которых турнир станет этапом реабилитации.
заставка news-bash
©News-bash

О выборе Уфы площадкой для игр сообщил замдиректора центра «Башкортостан» Ирек Зарипов. Организаторы делают ставку не только на классические олимпийские виды, но и на военно-прикладные дисциплины. В программу включили стрельбу, силовые виды спорта, метание ножей и следж-хоккей для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

В список соревнований официально вошли нарды. Организаторы считают эту игру полезной для развития стратегического мышления военных. К участию допустят ветеранов с ранениями — ограничений по здоровью будет минимум.

Инфраструктура

Город использует спортивные объекты, построенные и обновленные к форуму «Россия — спортивная держава» 2024 года. Основными площадками станут Дворец борьбы и Центр фехтования. Адаптацией бойцов через спорт занимается фонд «Защитники Отечества» — к 2028 году в республике планируют выстроить полноценную систему спортивной реабилитации.

Справка

Всемирные армейские игры (Military World Games) — мультиспортивное соревнование для спортсменов-военнослужащих, аналог Олимпиады. Игры организует Международный совет военного спорта (CISM).

За год до уфимского турнира, в 2027 году, Всемирные игры военных впервые пройдут в США. Американцы выбрали местом проведения город Шарлотт в Северной Каролине. В Штатах турнир позиционируют как крупнейшее событие между футбольным ЧМ-2026 и Олимпиадой-2028 в Лос-Анджелесе.

Уфа в последние годы активно забирает крупные спортивные ивенты. В 2024 году город принял форум «Россия — спортивная держава», открытие Дворца борьбы и крупные соревнования по дзюдо. Победа заявки на 2028 год подтверждает статус города как одного из центров спортивной дипломатии страны.

