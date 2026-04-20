У нападающего «Салавата Юлаева» диагностировали двустороннюю пневмонию во время лечения сотрясения

Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов раскрыл подробности своей госпитализации после матча плей-офф КХЛ с «Локомотивом». 20 апреля в программе «ПНХ Шоу» он сообщил, что в ходе обследования по поводу сотрясения мозга у него выявили двустороннюю пневмонию.

12 апреля, на 13-й минуте первого периода третьего матча четвертьфинальной серии, Кузнецов сбил с ног силовым приёмом нападающий «Локомотива» Александр Полунин, в результате чего ударился спиной и головой о борт. Форварда вынесли со льда на носилках. В больнице он попросил врача ограничиться справкой о состоянии здоровья, однако тот предложил дополнительное обследование.

«Я говорю: «Брат, ты ничего не делай. Просто напиши справку, что я здоров, чтобы я мог играть». Он говорит: «Давай хотя бы КТ лёгких сделаем. Просто полежать две минуты надо»… Сделали, этот возвращается и говорит: «У тебя двусторонняя пневмония». Нормально я приехал», — рассказал Кузнецов.

В четвёртом матче серии форвард участия не принимал. По итогам 26 игр за уфимский клуб в регулярном чемпионате и плей-офф Кузнецов набрал 20 очков (7 голов + 13 передач). «Салават» проиграл серию «Локомотиву» со счётом 0-4 и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.

По ходу серии «Салавата Юлаева» с «Локомотивом» пневмония была диагностирована и у других игроков уфимского клуба — Зоркина и Алалыкина, о чём сообщил главный тренер команды Виктор Козлов.

По данным Championat.com, в регулярном чемпионате сезона 2025/2026 Кузнецов провёл 34 матча, набрав 27 очков (7 голов + 20 передач). В плей-офф до получения травмы на его счету было 9 игр (6 в серии с «Автомобилистом» и 3 в серии с «Локомотивом») и как минимум 5 очков — форвард забил победный гол в 6-й игре с «Автомобилистом» и отдал голевую передачу в том же матче.

К слову, Евгений Кузнецов перешёл в «Салават Юлаев» в январе 2026 года после того, как «Металлург» выставил его на драфт отказов. Дебютный матч за уфимский клуб форвард сыграл 8 января 2026 года против «Автомобилиста».