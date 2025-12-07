ЦСКА взял реванш у «Салавата Юлаева» за поражение в Москве

Хоккейный клуб ЦСКА одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ в Уфе. Встреча на льду «Уфа-Арены» завершилась со счетом 3:1 в пользу московской команды. Армейцы заработали два очка и закрыли поражение в предыдущей очной встрече.

Команды провели первый период без заброшенных шайб, счет изменился только во второй двадцатиминутке. Нападающий гостей Николай Коваленко открыл счет на 33-й минуте после передачи Гурьянова и Зернова. Уфимцы ответили в начале третьего отрезка — Максим Кузнецов восстановил равновесие на табло точным броском.

Ничейный результат сохранялся недолго, так как игроки ЦСКА реализовали свои моменты в финальной части игры. Владислав Еременко вывел свою команду вперед на 48-й минуте встречи. Закрепил успех москвичей Кирилл Долженков, который забил третий гол за пять минут до конца основного времени.

Этот результат стал ответом армейцев на недавнюю игру в Москве. «Салават Юлаев» 1 декабря обыграл ЦСКА на выезде в серии послематчевых бросков со счетом 3:2. Теперь команда Ильи Воробьева забрала победу в основное время.

Статистика матча демонстрирует преимущество гостей в ключевых компонентах. Игроки ЦСКА выиграли 30 вбрасываний, тогда как уфимцы забрали только 18. Следующий матч «Салават Юлаев» проведет в Казани против «Ак Барса».