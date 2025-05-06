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ЦСКА хочет переманить тренера «Салавата Юлаева»

Фото: rutube

«Спорт-Экспресс» сообщает, что московские армейцы положили глаз на Виктора Козлова, который сейчас тренирует уфимский «Салават Юлаев».

После неудачного выступления в первом раунде плей-офф (проиграли минскому «Динамо» 2:4 в серии) ЦСКА отправил в отставку Илью Воробьёва. Теперь столичный клуб в активном поиске нового наставника.

Козлов, у которого контракт с уфимцами до 31 мая, в этом сезоне дотащил «Салават» до полуфинала Кубка Гагарина. Дальше не пустил «Локомотив».

У Виктора солидный бэкграунд как игрока и тренера. Для ЦСКА это может быть тем самым глотком свежего воздуха, который вернёт клуб в элиту российского хоккея.

Интересно, готов ли сам Козлов променять успешный проект в Уфе на большие московские амбиции? Или армейцы опять будут искать варианты «на стороне»?

Виктор Козлов ХК Салават Юлаев хоккей
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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