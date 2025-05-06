ЦСКА хочет переманить тренера «Салавата Юлаева»

«Спорт-Экспресс» сообщает, что московские армейцы положили глаз на Виктора Козлова, который сейчас тренирует уфимский «Салават Юлаев».

После неудачного выступления в первом раунде плей-офф (проиграли минскому «Динамо» 2:4 в серии) ЦСКА отправил в отставку Илью Воробьёва. Теперь столичный клуб в активном поиске нового наставника.

Козлов, у которого контракт с уфимцами до 31 мая, в этом сезоне дотащил «Салават» до полуфинала Кубка Гагарина. Дальше не пустил «Локомотив».

У Виктора солидный бэкграунд как игрока и тренера. Для ЦСКА это может быть тем самым глотком свежего воздуха, который вернёт клуб в элиту российского хоккея.

Интересно, готов ли сам Козлов променять успешный проект в Уфе на большие московские амбиции? Или армейцы опять будут искать варианты «на стороне»?