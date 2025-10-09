0
2 часа
Спорт

Тренер «Салавата Юлаева» требует от команды повзрослеть после поражения от «Динамо»

Виктор Козлов жёстко оценил игру «Салавата Юлаева» в проигранном матче с «Динамо» (1:4). Тренер считает, что шквал удалений сломал игру, а хоккеистам пора прекращать «стрелять себе в ногу» и взрослеть.
виктор козлов
©ХК "Салават Юлаев"

По итогам проигрыша московскому «Динамо» главный тренер «Салавата Юлаева» дал развёрнутое интервью пресс-службе хоккейного клуба. Наставник не скрывал разочарования от действий своей команды на льду.

Уфимский клуб уступил москвичам со счётом 1:4, и ключевая причина, по мнению Козлова, — это тотальная недисциплинированность. Команда нахватала слишком много удалений, что позволило сопернику полностью забрать инициативу. По его словам, коллектив будто стреляет себе в ногу, за что «Динамо» их и наказало.

Излишние эмоции приводят к ненужным действиям на льду. Хоккеисты начинают совершать глупые ошибки, когда эмоции берут верх. Козлов подчеркнул, что команде нужна золотая середина — горячее сердце и холодная голова. Чем быстрее игроки это осознают, тем сильнее станет команда.

Отдельно наставник прокомментировал ошибку Семёна Вязового, приведшую к четвёртому голу. Причина спада голкипера в этом сезоне — дефицит игровой практики. В прошлом году его отправляли в «Торос» для поддержания тонуса, сейчас такой возможности нет, и вратарь страдает без игрового ритма.

Клуб уже ищет варианты усиления. Проблема стала острее после травмы Петра Хохрякова, из-за которой команда снова вышла на лёд в 11 нападающих. Тренерский штаб изучает рынок, но ищет игроков, которые впишутся в скоростной стиль «Салавата».

Несмотря на проблемы, Козлов считает, что текущий состав — боевой и способен решать поставленные задачи. Однако от качественного усиления клуб отказываться не планирует.

Похожие записи
0
09.10.2025
Спорт

Уфимцы провалили выездной матч против московского «Динамо»

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» проиграл московскому «Динамо» 1:4. Команда вроде бы и контролировала игру, но шайба в ворота просто не шла. Гол престижа на счету Цулыгина.
0
08.10.2025
Спорт

«Салават Юлаев» продал лучшего снайпера МХЛ в СКА за 10 млн рублей

клюшка с шайбой
«Салават Юлаев» продал своего воспитанника и лучшего снайпера МХЛ Максима Ильичева в СКА за 10 млн. Форвард вернулся в Уфу летом и уехал, не сыграв ни одного матча.
0
05.10.2025
Спорт

Одна ошибка решила всё: Крикунов нашёл виновных в проигрыше «Салавату Юлаеву»

Владимир Крикунов
Владимир Крикунов не сдержал эмоций после проигрыша «Салавату Юлаеву». Тренер «Сочи» нашёл виновных, указал на нехватку характера и объявил о завершении карьеры.
0
05.10.2025
Спорт

Виктор Козлов: «юлаевцы» чуть не упустили победу в матче с Сочи

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» объяснил, почему команда чуть не проиграла «Сочи» после бодрого старта. Козлов рассказал о тактических манёврах и дебюте новичков.
0
05.10.2025
Спорт

Антон Берлев объяснил, как «Салават Юлаев» будет побеждать дальше

хоккеисты
Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Берлев подвел итоги матча с «Сочи». Он считает, что команда должна использовать позитивный настрой для будущих побед.
0
05.10.2025
Спорт

Гуськов нашел слабое место «Сочи» в игре против «Салавата Юлаева»

хоккеисты
Нападающий «Сочи» Матвей Гуськов подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым». Хоккеист считает, что команде не хватило остроты в атаке и умения создавать моменты.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.