Тренер «Салавата Юлаева» требует от команды повзрослеть после поражения от «Динамо»

Виктор Козлов жёстко оценил игру «Салавата Юлаева» в проигранном матче с «Динамо» (1:4). Тренер считает, что шквал удалений сломал игру, а хоккеистам пора прекращать «стрелять себе в ногу» и взрослеть.

По итогам проигрыша московскому «Динамо» главный тренер «Салавата Юлаева» дал развёрнутое интервью пресс-службе хоккейного клуба. Наставник не скрывал разочарования от действий своей команды на льду.

Уфимский клуб уступил москвичам со счётом 1:4, и ключевая причина, по мнению Козлова, — это тотальная недисциплинированность. Команда нахватала слишком много удалений, что позволило сопернику полностью забрать инициативу. По его словам, коллектив будто стреляет себе в ногу, за что «Динамо» их и наказало.

Излишние эмоции приводят к ненужным действиям на льду. Хоккеисты начинают совершать глупые ошибки, когда эмоции берут верх. Козлов подчеркнул, что команде нужна золотая середина — горячее сердце и холодная голова. Чем быстрее игроки это осознают, тем сильнее станет команда.

Отдельно наставник прокомментировал ошибку Семёна Вязового, приведшую к четвёртому голу. Причина спада голкипера в этом сезоне — дефицит игровой практики. В прошлом году его отправляли в «Торос» для поддержания тонуса, сейчас такой возможности нет, и вратарь страдает без игрового ритма.

Клуб уже ищет варианты усиления. Проблема стала острее после травмы Петра Хохрякова, из-за которой команда снова вышла на лёд в 11 нападающих. Тренерский штаб изучает рынок, но ищет игроков, которые впишутся в скоростной стиль «Салавата».

Несмотря на проблемы, Козлов считает, что текущий состав — боевой и способен решать поставленные задачи. Однако от качественного усиления клуб отказываться не планирует.