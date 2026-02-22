0
4 часа
Спорт

Тренер «Салавата Юлаева» о матче со «Спартаком»: «Выглядели тяжеловато»

Наставник уфимского клуба объяснил, почему команда уступила москвичам со счётом 3:5 и пропустила три гола в меньшинстве.
тренер салавата юлаева виктор козлов
©ХК "Салават Юлаев"

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал проигрыш «Спартаку» со счётом 3:5. По словам специалиста, ключевой проблемой стали частые удаления, которые сбили игровой ритм уфимцев. Команда тратила лишние силы и эмоции, из-за чего действовала на площадке тяжело.

Козлов отметил, что хоккеисты нарушали правила не из-за игровых эпизодов, а из-за эмоциональных срывов. Тренер признал: игрокам нужно сосредоточиться на собственных действиях и не отвлекаться на то, что находится вне их контроля. Когда команда играет в полных четырёх звеньях, она выглядит значительно динамичнее.

Козлов отдельно остановился на трёх пропущенных шайбах при численном меньшинстве. Наставник подчеркнул, что соперник качественно разыгрывал лишнего, хотя в целом уфимцы остаются одними из лидеров лиги по этому показателю. Кроме того, Козлов связал регулярные вспышки недисциплинированности с физической и эмоциональной усталостью, накопившейся к этому отрезку сезона. По его словам, команде не хватает хладнокровия в напряжённые моменты.

В пресс-службе ХК спросили тренера о возможной ротации состава и привлечении нападающего Артура Фаизова. Козлов ответил, что молодой форвард сейчас набирает игровую практику в фарм-клубе «Торос» и отправится с основной командой на выезд на Дальний Восток. При этом наставник напомнил, что даже опытные игроки не всегда попадают в заявку на матч. Тренер также отметил: после счёта 1:2 уфимцы начали терять шайбу на входе в зону атаки, а «Спартак» воспользовался контратаками, которым помогли неудачные смены хозяев.

