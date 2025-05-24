Тренер «Салавата Юлаева» может получить награду лучшего в КХЛ

Виктор Козлов из башкирского «Салавата Юлаева» попал в тройку претендентов на звание лучшего тренера сезона КХЛ. Конкуренцию ему составят наставники «Локомотива» и «Трактора».

При Козлове, который тренирует команду с 2020 года, уфимцы дошли до полуфинала и стали бронзовыми призёрами. Дальше пройти не смогли — споткнулись на том же «Локомотиве».

Но сезон для «СЮ» выдался жарким не только на льду. До апреля 2025-го руководство клуба задолжало игрокам зарплаты. Ситуация дошла до того, что хоккеисты чуть не бойкотировали один из матчей.

По данным спортивных СМИ, игроки всерьёз грозились не выходить на лёд. Козлову пришлось лично уговаривать команду, чтобы замять конфликт.

В итоге долги закрыли только в апреле, но команда всё равно показала достойный результат.