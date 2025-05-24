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Тренер «Салавата Юлаева» может получить награду лучшего в КХЛ

Фото: rutube

Виктор Козлов из башкирского «Салавата Юлаева» попал в тройку претендентов на звание лучшего тренера сезона КХЛ. Конкуренцию ему составят наставники «Локомотива» и «Трактора».

При Козлове, который тренирует команду с 2020 года, уфимцы дошли до полуфинала и стали бронзовыми призёрами. Дальше пройти не смогли — споткнулись на том же «Локомотиве».

Но сезон для «СЮ» выдался жарким не только на льду. До апреля 2025-го руководство клуба задолжало игрокам зарплаты. Ситуация дошла до того, что хоккеисты чуть не бойкотировали один из матчей.

По данным спортивных СМИ, игроки всерьёз грозились не выходить на лёд. Козлову пришлось лично уговаривать команду, чтобы замять конфликт.

В итоге долги закрыли только в апреле, но команда всё равно показала достойный результат.

Виктор Козлов ХК Салават Юлаев
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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