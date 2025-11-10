Тренер «Лады» посоветовал ветерану «Салавата Юлаева» «играть до стертых ног»

Тольяттинская «Лада» одолела «Салават Юлаев» впервые с 2009 года. Наставник победителей Павел Десятков иронично прокомментировал игру.

Послематчевая беседа с тренером «Лады» превратилась в его маленький бенефис. Павел Десятков не скрывал эмоций после яркой победы над уфимцами.

Для «Салавата» вечер закончился неудачно. Команда упустила победу в матче, который завершился со счётом 5:3 в пользу гостей. Так «Лада» прервала свою унизительную серию поражений в Уфе, тянувшуюся целых 16 лет.

Сам Десятков после сирены не скрывал иронии. Он назвал игру не совсем логичной, но подчеркнул, что хоккейный бог в этот вечер был на стороне Тольятти. По его словам, обе команды могли забрать очки, но фортуна в концовке улыбнулась именно «Ладе».

Наставник тольяттинцев, посмеиваясь, упомянул и личное противостояние с Виктором Козловым, заявив, что теперь ведёт в счёте. А ветерану уфимцев Григорию Панину он дал почти отцовский наказ — играть, пока ноги не сотрутся. Такая вот установка от прямого конкурента.

Не обошёл вниманием Десятков и возвращение Ремпала, для которого матч стал первым после долгой паузы. Тренер назвал его знаковой фигурой для Уфы, способной ещё принести пользу команде. Видимо, даже соперники признают важность этого игрока для «юлаевцев».