0
9 часов
Спорт

Тренер «Ак Барса» оценил гол Хмелевского в ворота бывшей команды из Уфы

"Ак Барс" уверенно обыграл "Салават Юлаев" в Уфе со счётом 4:1. Тренер казанцев Анвар Гатиятулин раскрыл тактику, объяснил выбор вратаря-уфимца и оценил гол Хмелевского.
Гатиятулин
©ХК "Ак Барс"

Поражением 1:4 для уфимцев закончилось очередное «Зелёное дерби». Наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после матча поделился с пресс-службой хоккейного клуба деталями победы.

Казанцы были готовы к яростному напору башкирской команды с первых минут. По словам тренера, его подопечные точно выполнили установку. Они грамотно возвращались в защиту и быстро переходили в атаку.

Этот план сработал как часы, позволив гостям ответить двумя шайбами на стартовый штурм хозяев. Команда не расслабилась даже после недавней победы в Москве, сохранив предельную концентрацию. Гатиятулин назвал этот успех заслугой всей команды.

Интересный тактический ход коснулся вратарской линии. В воротах «Ак Барса» стоял Михаил Бердин, который является воспитанником уфимского хоккея. Тренерский штаб учёл этот фактор при выборе голкипера на принципиальный матч.

Свой след в матче оставил и Александр Хмелевский, бывший игрок «Салавата». Он забросил первую шайбу в ворота своей экс-команды. Гатиятулин считает, что любой гол добавляет игроку уверенности, но подчеркнул, что форварду всё ещё нужно время на полную адаптацию в новом коллективе.

Главной задачей на игру и на сезон в целом наставник назвал сохранение стабильности. В этом матче, по его мнению, команда с ней справилась. Комментировать нейтрализацию большинства уфимцев он отказался, лишь отметив, что это результат ежедневной работы над всеми компонентами.

Похожие записи
-1
14.10.2025
Спорт

Гол бывшего игрока и свист трибун: «Салават Юлаев» без шансов проиграл «Ак Барсу» второе «Зеленое дерби» в сезоне

хоккеисты
«Салават Юлаев» потерпел разгромное поражение от «Ак Барса» 1:4. Уфимцы на дне таблицы, а гол бывшего игрока фанаты встретили оглушительным свистом.
0
14.10.2025
Спорт

Уфимский «Салават Юлаев» ждут перемены после разгрома от «Ак Барса»

тренер "Салавата Юлаева" Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов жёстко раскритиковал игру команды в матче с «Ак Барсом». Он назвал хоккей «детским» и пообещал перестроить тактику.
0
14.10.2025
Спорт

Ефремов: «Чтобы победить „Ак Барс“, нужно играть с холодной головой и не удаляться»

Владислав Ефремов
Нападающий «Салавата» Владислав Ефремов озвучил главные условия для победы над «Ак Барсом». По его мнению, все решит железная дисциплина и умение забивать.
0
14.10.2025
Спорт

«Забить первыми и попрем вперед»: форвард «Салавата» раскрыл план на «Зеленое дерби» 14 октября

максим кузнецов
Нападающий «Салавата» Максим Кузнецов рассказал, как команда будет вырывать победу у «Ак Барса». План — быстрый гол и агрессивная атака, чтобы прервать серию поражений.
0
14.10.2025
Спорт

Хмелевский — о кризисе в башкирском хоккее: почему ушёл из «Салавата Юлаева» и чего ждать 14 октября

александр хмелевский
Экс-форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский высказался о проблемах в Уфе. 14 октября он сыграет против бывшей команды на фоне её провального старта.
0
13.10.2025
Спорт

Легендарный тренер дал прогноз на будущее «Салавата Юлаева»

хоккеисты
«Салават Юлаев» провалил старт сезона и занимает последнее место на Востоке. Экс-тренер Вячеслав Быков уверен, что уфимцы справятся. Впереди у команды «зелёное дерби».
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.