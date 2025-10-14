Тренер «Ак Барса» оценил гол Хмелевского в ворота бывшей команды из Уфы

"Ак Барс" уверенно обыграл "Салават Юлаев" в Уфе со счётом 4:1. Тренер казанцев Анвар Гатиятулин раскрыл тактику, объяснил выбор вратаря-уфимца и оценил гол Хмелевского.

Поражением 1:4 для уфимцев закончилось очередное «Зелёное дерби». Наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после матча поделился с пресс-службой хоккейного клуба деталями победы.

Казанцы были готовы к яростному напору башкирской команды с первых минут. По словам тренера, его подопечные точно выполнили установку. Они грамотно возвращались в защиту и быстро переходили в атаку.

Этот план сработал как часы, позволив гостям ответить двумя шайбами на стартовый штурм хозяев. Команда не расслабилась даже после недавней победы в Москве, сохранив предельную концентрацию. Гатиятулин назвал этот успех заслугой всей команды.

Интересный тактический ход коснулся вратарской линии. В воротах «Ак Барса» стоял Михаил Бердин, который является воспитанником уфимского хоккея. Тренерский штаб учёл этот фактор при выборе голкипера на принципиальный матч.

Свой след в матче оставил и Александр Хмелевский, бывший игрок «Салавата». Он забросил первую шайбу в ворота своей экс-команды. Гатиятулин считает, что любой гол добавляет игроку уверенности, но подчеркнул, что форварду всё ещё нужно время на полную адаптацию в новом коллективе.

Главной задачей на игру и на сезон в целом наставник назвал сохранение стабильности. В этом матче, по его мнению, команда с ней справилась. Комментировать нейтрализацию большинства уфимцев он отказался, лишь отметив, что это результат ежедневной работы над всеми компонентами.