Талант из Башкирии удивил шахматный мир на первенстве в Албании

Юная шахматистка из Уфы вошла в топ лучших на планете. Лейла Табермакова набрала 8 очков из 11, обыграв первую ракетку турнира и круто взлетев в рейтинге.
Лейла Табермакова
©Спортивный клуб «Толпар»

Лейла Табермакова из Башкирии заняла 5-7 место на первенстве мира по шахматам в Албании среди девушек до 16 лет. Воспитанница уфимского клуба «Толпар» набрала 8 очков из 11 возможных и победила первый стартовый номер турнира в финальном туре. Рейтинг Лейлы вырос на 130 пунктов, что стало одним из лучших показателей на турнире.

Первенство мира прошло с 3 по 16 октября в городе Дуррес. На старт вышли 717 шахматистов из 83 стран в категориях до 14, 16 и 18 лет. Российскую сборную представляли 37 человек, включая победителей и призёров первенств мира, Азии и России.

Турнир проходил по швейцарской системе в 11 туров с классическим контролем времени. Каждая партия длилась по 4-5 часов.

Содержание
  1. Путь Табермаковой к топ-10
  2. Что это дает спортсменке
  3. Результаты российской сборной
  4. Другие успехи башкирских шахматистов

Путь Табермаковой к топ-10

Лейла стартовала с 40-го номера среди 113 участниц. В активе башкирской шахматистки победы над соперницами из Македонии, Франции, Азербайджана, Китая, Коста-Рики, Норвегии, Индии, Сербии, Польши и Казахстана.

В решающем 11-м туре Лейла обыграла Пришиту Гупту — первый стартовый номер группы. По итогам турнира она разделила 5-7 места с несколькими шахматистками.

Что это дает спортсменке

Рейтинг Табермаковой вырос на 130 пунктов. Это одна из самых значительных прибавок на первенстве. Рост рейтинга поднимает шахматистку в мировом табеле о рангах и открывает дорогу к более престижным турнирам.

Лейла — кандидат в мастера спорта и самый молодой женский мастер ФИДЕ в истории Башкирии. В 2024 году она стала чемпионкой Азии среди девушек до 14 лет. В 2023 году заняла 2-4 место на первенстве мира в Бразилии.

Результаты российской сборной

Россияне завоевали пять медалей — две золотые и три бронзовые. Это лучший результат среди всех стран-участниц.

Полина Смирнова из Ноябрьска выиграла золото среди девушек до 14 лет. Диана Хафизова стала чемпионкой среди девушек до 16 лет. Бронзовые медали взяли Артем Лебедев, Александр Володин и Валерия Клейменова.

Другие успехи башкирских шахматистов

Месяц назад уфимец Урал Хасанов из клуба «Толпар» занял третье место на первом этапе Кубка мира в Ереване. Он набрал 72 очка в основной стадии. Следующий этап Кубка мира пройдёт 25 октября в Берне.

В сентябре 2025 года башкирские шахбоксёры принесли России общекомандную победу на чемпионате мира в Сербии. Дилара Хатмуллина из клуба «Толпар» завоевала золото и получила звание «Шахбоксёр года» среди женщин.

